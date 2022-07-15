Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:00 Mahrem
04:05 Gönül Dağı
05:00 Seni Kalbime Sakladım
07:30 Tozkoparan
10:00 TRT Haber Ortak Yayını
14:00 TRT Haber Ortak Yayını
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kumpas
22:00 15/07 Şafak Vakti
Son Dakika › TV › 15 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika