Murat Bakan'dan 'Asbestli Gemi' Tepkisi: 'O Gemiyi İzmir'de de Ülkemizde de İstemiyoruz'

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz'a ilişkin hakaret içerikli paylaşım yapan kişi, serbest bırakıldı - Son Dakika

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