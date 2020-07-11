15 Temmuz'a özel 5 bin adet maske üretildi - Son Dakika

15 Temmuz'a özel 5 bin adet maske üretildi

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe özel tasarım 5 bin adet maske üretti.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe özel tasarım 5 bin adet maske üretti.

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Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Sivas Valiliği himayelerinde Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla 5 bin adet özel maske üretti. Kırmızı renk kumaşla yapılan 15 Temmuz amblemli anı maskeler Sivas Valiliği tarafından hain darbe girişimin 4. yıl dönümde kentte düzenlenecek olan 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününde vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak.


5 bin adet üretildi


Konu hakkında açıklamalarda bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, 5 bin adet anı maskeleri ürettiklerini ifade ederek, "Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü olarak yaklaşık 4 aydır maske üretimine devam ediyoruz. Maske yapımında seri üretime geçtik ve profesyonelleşmiş durumdayız. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi gününün yaklaştığı bu dönemde Valimiz Salih Ayhan'ın talepleri ile 5 bin adet maske ürettik. Ürettiğimiz bu maskeler hain darbe girişiminin olduğu gece programında halkımıza valiliğimiz tarafından dağıtılacaktır. 15 Temmuz anısına ürettiğimiz bir anı maskesidir. Maske takmanın önemli olduğu bugünlerde halkımızın katılacakları bu 15 Temmuz programında hep birlikte aynı maskeyi takarak tek vücut tek yürek olarak programa katılmalarını istiyoruz" dedi. - SİVAS

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 15 Temmuz'a özel 5 bin adet maske üretildi - Son Dakika Ekonomi
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