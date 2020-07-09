"15 Temmuz" anısına mini okçuluk turnuvası düzenlendi - Son Dakika

"15 Temmuz" anısına mini okçuluk turnuvası düzenlendi

Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 6 sporcunun katılımıyla mini turnuva gerçekleştildi.

Bedensel Engelliler Okçuluk Milli Takımı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 6 sporcunun katılımıyla mini turnuva gerçekleştildi.

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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Okçular Vakfının Riva'daki tesislerinde kamp yapan milliler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına ok attı.

Organizasyonda TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, TBESF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İpek, Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ve Okçular Vakfı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Erdoğan da yer aldı.

Klasik yay kategorisinde düzenlenen atışlar sonunda erkeklerde Sadık Savaş birinci, Vedat Aksoy ikinci, Özgür Özen üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Yağmur Şengül birinci, Merve Nur Eroğlu ikinci, Zehra Özbey Torun üçüncü oldu.

Karışık kategorisinde ise Sadık Savaş birincilik, Özgür Özen ikincilik, Yağmur Şengül üçüncülük elde etti.

Organizasyon sonunda TBESF Başkanı Uztürk, Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ve beraberindeki heyete günün anısına teşekkür plaketi ve ok şeklinde kalem takdim etti.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 21:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor '15 Temmuz' anısına mini okçuluk turnuvası düzenlendi - Son Dakika Spor

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