15 Temmuz anısına muhtarlık binasını bayrak renginde boyattı - Son Dakika

15 Temmuz anısına muhtarlık binasını bayrak renginde boyattı

Adana'da Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanların anısına muhtarlık binasını kırmızı beyaz renge boyatıp ay yıldız taktırdı.

Adana'da Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Göktürk Güngör, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit ve gazi olanların anısına muhtarlık binasını kırmızı beyaz renge boyatıp ay yıldız taktırdı.

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Muhtar Göktürk Güngör, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kanları ve canları pahasına vatanı savunan gazi ve şehitlerin anısına muhtarlık binasını kırmızı beyaz renge boyatıp, binanın dört bir tarafına ay yıldız taktırdı. Güngör, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından hain bir saldırı yapıldığını belirterek, "Mahalle sakinlerimizle birlikte muhtarlık binamazı Türk bayrağımızın rengine boyadık, üzerine de hilal ve yıldızı işaretledik. Güzelyalımıza, Adanamıza ve Türkiyemize örnek teşkil etmesi açısından bu uygulamayı yaptık. Muhtarlıklar kamu kurumunun sağlanmış olduğu bir yerdir, en azından muhtarlığımızın dış cephesinin Türk bayrağı olması bizlere onur ve gurur veriyor. 15 Temmuz gecesi ülkemizin bölünmez birliği ve bütünlüğünü temsil eden askeriyemize yapılmış olan çok büyük bir saldırıydı. Bu saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'cü tarzındaki düşünceye ve fikre sahip olan zihniyetlerin hepsini şiddetle kınıyoruz. Bayrağımızın ve ülkemizin sonuna kadar takipçisiyiz. Bugün millet olarak çocuksuz, annesiz, babasız, kardeşsiz yaşayabiliriz ama vatansız ve bayraksız yaşayamayız" dedi.


Güngör, "Bu saldırıda hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyorum. Askerlikte bize sürekli öğrettikleri gibi, bir ölürüz bin diriliriz" diye konuştu. - ADANA

Göktürk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz anısına muhtarlık binasını bayrak renginde boyattı - Son Dakika
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