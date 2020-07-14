15 Temmuz anısına tekerlekli kayak yarışı - Son Dakika

15 Temmuz anısına tekerlekli kayak yarışı

BİTLİS'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tekerlekli kayak yarışları düzenlendi.

BİTLİS'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tekerlekli kayak yarışları düzenlendi.

Bitlis- Tatvan çevre yolunda yapılan yarışlara, çeşitli branşlardan 30 sporcu katıldı. Yarışları takip eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Yardımcısı Şerafettin Çolak ile Şube Müdürü Faruk Budak, sporculara başarı diledi. Yarışmalar hakkında bilgi veren Budak, "15 Temmuz'da darbeye karşı duran tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizler de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü olarak yaklaşık 5- 6 branşta faaliyette bulunduk. Bugün de tekerlekli kayak faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Toplam 30 sporcu ile yarışacağız. Buradaki amacımız, hem 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşlarımızı yad etmek hem de sporcularımızın pandemi sonrası spora dönüşlerinin güzelliğini göstermektir. Yarışlara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

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Açıklamanın ardından 3 farklı kategoride tekerlekli kayak yarışları yapıldı. Dereceye girenlerin madalyaları, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek programda verilecek.

Yarışma sonunda açıklamalarda bulunan Tekerlekli Kayak Antrenörü Sedat Doymaz ise 15 Temmuz anısına yapılan etkinliğe sporcuların katılımının üst düzeyde olduğunu belirterek, "15 Temmuz bizim için unutulmaz bir andır. İnşallah böylesi olayları bir daha yaşamayız. Faaliyetimizi gerçekleştirdik, tüm sporcularımızın emeklerine sağlık. Çalışmalarımızda sosyal mesafeyi elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. İnşallah bu süreci de atlatıp, sporcularımızla birlikte daha güzel yarışmalar düzenleriz. Yarışlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz anısına tekerlekli kayak yarışı - Son Dakika
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