15 Temmuz anısına tırmandılar - Son Dakika

15 Temmuz anısına tırmandılar

TDF Sivas İl Temsilciliği, 15 Temmuz anısına Yıldızdağı'na kamplı zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

TDF Sivas İl Temsilciliği, 15 Temmuz anısına Yıldızdağı'na kamplı zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Geceyi kurdukları çadırlarda dağın eteklerinde geçiren sporcular, sabahın ilk ışıklarında zirveye tırmanışa geçti. Üç saatlik tırmanış sonrası zirveye ulaşan dağcılar tüm şehitler ve 15 Temmuz şehitleri için Kur'an okuyup dua etti. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, "15 Temmuz hain kalkışması milletimizin feraseti ve Cumhurbaşkanımızın insan üstü gayreti ile def edilmiştir. O gün vermiş olduğumuz şehitlerimize rabbimizden rahmet diliyor ve onları saygı ile yad ediyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 15 Temmuz anısına tırmandılar - Son Dakika Spor
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23:43
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehitlerinin adlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı
22:55
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
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