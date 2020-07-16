15 Temmuz anma programlarında dijital çalışmalar öne çıktı - Son Dakika

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gu¨nu¨ anma programlarında teknolojinin imkanlarını da kullanarak yenilikçi projelere imza attı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt içi ve dışındaki programların koordinasyonunu yu¨ru¨ten İletişim

Başkanlığı, dördu¨ncu¨ yılında 15 Temmuz ruhunu, teknolojinin imkanlarını da

kullanarak anma du¨şu¨ncesiyle yenilikçi projeler geliştirdi.

İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Destanı" için özel olarak bestelenen senfoniden

Dijital Gösterim Merkezlerine, Kuleli yerleşkesinde "mapping ve drone" gösterisinden uluslararası online panellere kadar geniş bir yelpazede milletin zaferine yönelik farkındalığı artıracak çalışmalar gerçekleştirdi.



FETÖ ve darbe girişiminin bu¨tu¨n

yönleriyle anlatılması, milletin direnişi, devletin mu¨cadelesi ve demokrasi zaferine

vurgu yapılması, şehitlerin ve gazilerin anılması, milli birlik duygusunun ve toplumsal

hafızanın canlı tutulması, yurt dışında 15 Temmuz ile ilgili farkındalık oluşturulması

çerçevesinde planlanan programların hazırlık, uygulama ve değerlendirme su¨reçlerinin takibi ve raporlanması

için İletişim Başkanlığı bu¨nyesinde "15 Temmuz Proje Takip Sistemi" kuruldu.



Bu kapsamda İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bakanlıklar, kamu kurumları,

u¨niversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yurt içinde ve dışında yaklaşık 3 bin

program ve faaliyet gerçekleştirildi.



İletişim Başkanlığı, genel koordinasyon görevinin yanında, Başkanlık olarak da 15

Temmuz ile ilgili yurt içi ve yurt dışında dijital imkanları da kullanarak bir dizi program

ve projeyi hayata geçirdi.



Bu doğrultuda, 15 Temmuz darbe girişiminin önemli noktalarından Kuleli

yerleşkesinin duvarlarına milletin darbecilere karşı ortaya koyduğu mu¨cadele video haritalama (mapping) teknolojisi kullanarak görsel bir sunumla aktarıldı.

"Milletin Zaferi", "Demokrasi Nöbeti Bitmeyecek", "Tek Millet, Tek

Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet" mesajları ile Tu¨rk bayrağı görselinin yer aldığı gösterimlerde, 15

Temmuz şehitleri de unutulmadı.

Gösterim, televizyon kanalları ile Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığının

sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.

Milletin Zaferi 200 drone ile gökyu¨zu¨nde

İletişim Başkanlığı, Kuleli yerleşkesi semalarında Tu¨rkiye'de ilk kez 200 drone ile "15 Temmuz temalı ışık gösterisi" de gerçekleştirdi.



Gösterinin ilk bölu¨mu¨nde, havalanarak bir yıldız şekli oluşturan droneler, darbe

girişimini haber alan halkın bir araya gelişini sembolize etti. Droneler daha sonra "Milletin Zaferi" mesajını, Tu¨rkiye haritasını, dalgalanan Tu¨rk bayrağını ve 15

Temmuz logosunu oluşturdu.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, canlılara ve doğaya zarar vermeden,

havai fişek kullanmadan çevre dostu bir gösteriye öncu¨lu¨k ettiklerini belirterek, "200 İHA ile Tu¨rkiye'de ilk kez bu denli bu¨yu¨k bir gösteriyi hayata geçirdik. Her

şey 15 Temmuz Destanı'nı anlatabilmek için." ifadelerini kullandı.



Drone gösterisi de televizyon kanalları ile Cumhurbaşkanlığı ve İletişim

Başkanlığının sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.

Atakoğlu'ndan "15 Temmuz Destanı" senfonisi



Du¨nyanın önde gelen bestecilerinden Fahir Atakoğlu, 15 Temmuz Milli Mu¨cadele

ruhunu, İletişim Başkanlığının öncu¨lu¨ğu¨nde notalara döktu¨.

"15 Temmuz Destanı" senfonisi, 15 Temmuz hatırasını mu¨zik aracılığıyla da

yaşatacak kalıcı bir eserin ortaya çıkmasına vesile oldu. Fahir Atakoğlu, bu senfonik eseri, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve

Devlet Çok Sesli Korosu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Ku¨lliyesi'nde sahneledi. Konsere tasavvuf mu¨ziği sanatçısı Sami Özer de eşlik etti.

"15 Temmuz Destanı" bestesinin her bir bölu¨mu¨nde darbe girişiminin önemli

anları ve mekanları notalarla anlatıldı. Eser, "İhanet", "Şeref", "Marmaris", "Sela", "Çağrı", "Başkomutan", "Milletin Evi", "Şehitler Köpru¨su¨" ve "Demokrasi Nöbeti" adlı bölu¨mlerden oluştu.

"15 Temmuz 15 Panel" programı düzenlendi

FETÖ'nu¨n uluslararası yapılanması, 15 Temmuz darbe

girişimi ve Tu¨rk milletinin direnişi du¨nya kamuoyuna anlatılmak u¨zere "15

Temmuz 15 Panel" başlıklı program hayata geçirildi.



ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Kazakistan, Çin, Katar,

Arnavutluk, Gu¨ney Afrika, Bangladeş İspanya, Guatemala ve Etiyopya olmak

u¨zere, 15 u¨lkenin başkentini merkeze alarak "online webinar" şeklinde du¨zenlenen

paneller, İletişim Başkanlığı Youtube kanalından yayımlandı.

İletişim Başkanlığı Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve

Diyarbakır'da açılan Dijital Gösterim Merkezlerinde ise 15 Temmuz darbe girişimine

karşı verilen mu¨cadeleyi ve kazanılan zaferi dijital ortamda sergiledi. Dijital Gösterim Merkezlerini

ziyaret edenlere, u¨ç boyutlu dijital gerçeklik (VR) videolarının izlenebildiği VR

gözlu¨kler ve Tu¨rk bayrağı hediye edildi.

Milletin Zaferi, 3D dijital gerçeklik videosunda

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin mu¨cadelesinin ve

zaferinin anlatıldığı u¨ç boyutlu (3D) bir dijital gerçeklik (VR) videosu hazırladı.



Tu¨rkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "15 Temmuz Milletin Zaferi" adlı 3D dijital

gerçeklik videosu, İletişim Başkanlığı'nın bu yıla özel olarak u¨rettiği VR

gözlu¨klerinin de ilk içeriği olma özelliğini taşıyor.



İletişim Başkanlığınca FETÖ'nu¨n 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılına özel

hazırlanan "15 Temmuz" temalı koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi.



Ayasofya Camisi'nin önu¨nde kırmızı-beyaz ay yıldızlı tişörtler giyen 100 kişilik

ekiple gerçekleşen gösteride, darbe girişiminin önemli noktalarından 15 Temmuz

Şehitler Köpru¨su¨'nu¨n yanı sıra Tu¨rk bayrağı ve Tu¨rk haritası koreografisi

oluşturuldu.

Çalışmada ayrıca "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet", "15 Temmuz'u

unutma" ve "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" mesajlarını içeren koreografilere yer

verildi.



Film de hazırlandı

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin elde ettiği zaferin

du¨nya demokrasi tarihi açısından milat olduğunu anlatan bir film de hazırladı.



"15 Temmuz 2016: Du¨nya Demokrasileri İçin Milat" mesajının vurgulandığı

filmde, Tu¨rk milletinin destansı bir mu¨cadeleyle du¨nya demokrasi tarihinde bir

ilke imza atarak darbe girişimini pu¨sku¨rtmesi canlandırıldı.



Tu¨rkçe ve İngilizce olarak hazırlanan filmde, 15 Temmuz 2016'ya kadar du¨nya

tarihinde bizzat halkın direnciyle engellenmiş bir darbe girişimi olmadığına

işaret edildi.



İletişim Başkanlığı öncu¨lu¨ğu¨nde geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve askeri darbeler

konusunda ilk ve tek bu¨yu¨k veri çalışması olan Uluslararası Anti-Darbe

Hekatonu, bu yıl da devam etti.



15 Temmuz ruhunu teknoloji ve inovasyonla buluşturan Hekoton, demokratik

işleyişe sekte vuran darbelerin sonuçlarının gözler önu¨ne serilmesi ve askeri

darbelere dair bu¨yu¨k verinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirildi.

"Kurumsal kimlik çalışması güncellendi"

FETÖ'nu¨n darbe girişimi ve milletin onurlu direnişini sinema

u¨zerinden anlatacak çalışmaların desteklenmesi ve öne çıkarılması amacıyla

İletişim Başkanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan "15 Temmuz" konulu kısa

film ve senaryo yarışmasının ödu¨l töreni de bu hafta içinde gerçekleştirilecek.



İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz'da şehit olan 251 vatandaşın isminin,

Tu¨rkiye haritası u¨zerinde her parçasında "Kahraman Şehit" ifadesinin bulunduğu

tuvallere yazıldığı bir çalışmaya da imza attı. Çalışma, İletişim Başkanlığı'nın Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilerle

buluşuyor.

Tu¨m kurumların 15 Temmuz'a ilişkin program ve projelerinde içeriğin yanı sıra

görsel bir bu¨tu¨nlu¨ğu¨n de sağlanması amacıyla İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz

logosu başta olmak u¨zere, hazırlanan kurumsal kimlik çalışması gu¨ncellendi.



Anma etkinliklerinde kullanması için

çeşitli görsel materyaller, "15temmuz.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Hazırlanan videolar ve diğer görsellerin, 15 Temmuz haftası boyunca sosyal

medya mecralarında, havalimanlarında, garlarda, THY'nin uçak içi ekranlarında

yayımlanması sağlandı.

"Müzik eserleri, klipler, kısa filmler"

15 Temmuz özel tasarımı TCDD'ye ait Yu¨ksek Hızlı Trene ve Üsku¨dar Belediyesi

Valide Sultan Gemisi'ne giydirildi.



İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz Mehteri" ve "Yiğitler Destanı" adlı mu¨zik eserleri

ve kliplerinin yanı sıra 15 Temmuz temalı birçok kısa film, video ve görsel ile

sosyal medya mecralarında da milli birlik ve demokrasi zaferinin anılmasını

sağladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya devam ediyoruz. Amacımız FETÖ'nu¨n 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı aziz milletimizin ortaya koyduğu destansı direnişi unutturmamak. Şehitlerimizin hatırasını yaşatacağız. Milletimizin zaferinin hafızalarımızda her daim diri kalmasını sağlayacağız. 15 Temmuz'u sanatın, bilimin ve teknolojinin imkanlarından faydalanarak tu¨m du¨nyaya anlatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.