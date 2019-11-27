Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği üyeleri, öğretmenlerle buluştu
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği üyeleri, öğretmenlerle buluştu - Son Dakika

15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği üyeleri, öğretmenlerle buluştu

6 saat önce

Isparta'da, 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği üyeleri, kentte görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği üyeleri, öğretmenlerle buluştu, System.String[]

Isparta'da, 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği üyeleri, kentte görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Dernek binasında Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, öğretmenlere şükran ve katılım belgeleri verildi.

Dernek Başkanı Ramazan Çapan, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin çok önemli bir mesleği icra ettiğini söyledi.

Öğretmenlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çapan, "Bize her şeyden önce değerlerimizi öğreten o kutsal öğretmenlik mesleğinin kutlu neferleri, adanmış gönüllere saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Programa, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Parlak ve öğretmenler katıldı.

Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var Polisle çatıştılar! Patrik Bartholomeos'un evine giren hırsızlar yakalandı AK Parti'den, İzmir'de Alevi vatandaşlara yönelik ifadelere ilişkin açıklama: Konu hassasiyetle takip ediliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 01:41:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Birlik ve Dayanışma Derneği üyeleri, öğretmenlerle buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]