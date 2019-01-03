Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde Listeler Askıya Çıktı

15 Temmuz Camili Mahallesi'nde Listeler Askıya Çıktı

21 dakika önce

31 Mart 2109'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarken, 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde de listelerin hazır olduğu belirtildi

15 Temmuz Camili Mahallesi'nde Listeler Askıya Çıktı, System.String[]

Adapazarı 15 Temmuz Camili Mahallesi Muhtarı Yunus Özçelik, seçmen listelerinin 04 Ocak 2019 Cuma sabah saat 08.00 itibariyle askıya çıktığını ve 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat: 17.00 itibariyle askıdan indirileceğini söyledi.

Vatandaşların listeleri kontrol etmek için muhtarlıklardaki süre içinde askıda olacağını belirten Muhtar Özçelik; vatandaşların muhtarlıklara gelerek isminin olup olmadığını kontrol etmelerini, ismi olmayan ve eksik olanların ise adres kaydı değişikliği için doğrudan ilçe nüfus müdürlüklerine; adres beyan formu ile birlikte, elektrik faturası, su faturası, telefon faturası, doğalgaz abonelik sözleşmesi ve faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi bunlardan herhangi birisi ile başvurmaları gerektiğini söyledi.

Muhtar Yunus Özçelik ayrıca; seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı veya engelli sebebiyle Yatağa Bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından muhtarlıklardan alınacak engelli beyan formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına ve ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere 17 Ocak 2019 Perşembe son gününe kadar mahalle muhtarlıklarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:41 Kaynak: Bültenler

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