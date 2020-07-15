15 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika

15 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

Galatasaray'ın eski kalecisi Kerem İnan, 15 Temmuz'da yaşadıklarını DHA'ya anlattı"Hiçbir lider o gücü sağlayamazdı""İnanılmaz bir kaos vardı""Halkın direnişi mutluluk verdi""Bunu yapmaya çalışanlar şapkasını önüne koydu, Türk halkını geçemeyeceklerini de anladılar"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDA...

Galatasaray'ın eski kalecisi Kerem İnan, 15 Temmuz'da yaşadıklarını DHA'ya anlattı

"Hiçbir lider o gücü sağlayamazdı"

Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
"İnanılmaz bir kaos vardı"

"Halkın direnişi mutluluk verdi"

"Bunu yapmaya çalışanlar şapkasını önüne koydu, Türk halkını geçemeyeceklerini de anladılar"

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDA 15 TEMMUZ

10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin gençlerce unutulmaması amacıyla düzenlenecek olan "Gençler Asla Unutmaz" programına katılacak.

GOLF

10.00 Milli Birlik ve Demokrasi turnuvası düzenlenecek.

ATLETİZM

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun, her yıl Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Koşusu bu sene de 81 ilde yapılacak. 1000 metrelik koşuya her kentte 30 atlet katılacak.

SUALTI SPORLARI

17.00 Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda anma dalışı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar, yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürecek.

GALATASARAY

12.00 Göztepe maçının hazırlıklarına devam edilecek.

TRABZONSPOR

Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Turuncu-lacivertliler günü izinli geçirecek.

BASKETBOL

12.00 Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun eleme turları ve normal sezon kuraları çekilecek. İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleşecek kura çekimine, temsilcilerimiz Darüşşafaka Tekfen 7, Galatasaray Doğa Sigorta ve Tofaş 6, Pınar Karşıyaka 4 ve Türk Telekom 3'üncü torbadan katılacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

20.30 Milan - Parma (Hakan Çalhanoğlu)

22.45 Roma - Hellas Verona (Mert Çetin - Cengiz Ünder*)

22.45 Sassuolo - Juventus (    Mert Müldür -     Merih Demiral*)


Galatasaray, Kerem İnan, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 15 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

15:25 Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı 15:19 Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:33 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar 12:38 Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı 12:09 Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı 10:58 100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti 10:42 Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi 10:38 Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı 10:12 Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı 09:33 Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu 09:31 Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Son Dakika: Beşiktaş ile İspanyol stoper Victor Ruiz'in yolları ayrıldı
15:25
Atatürk'ün Çanakkale Savaşı için sözleri, Halisdemir'le 15 Temmuz'da gerçek oldu
15:19
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
14:06
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
13:41
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
13:33
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
13:30
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
12:38
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
12:09
100 Ermeni askerini öldüren Azerbaycan ordusu, şimdi de kritik mevkiyi yerle bir etti
10:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 15:46:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]