15 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

12.00 Göztepe maçının hazırlıklarına devam edilecek.

10.00 Milli Birlik ve Demokrasi turnuvası düzenlenecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDA 15 TEMMUZ

"Bunu yapmaya çalışanlar şapkasını önüne koydu, Türk halkını geçemeyeceklerini de anladılar"

"İnanılmaz bir kaos vardı"

"Hiçbir lider o gücü sağlayamazdı"

Galatasaray 'ın eski kalecisi Kerem İnan , 15 Temmuz'da yaşadıklarını DHA 'ya anlattı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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