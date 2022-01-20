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15 Temmuz'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki olaylara ilişkin 9 eski subay yeniden yargılanıyor - Son Dakika

15 Temmuz'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki olaylara ilişkin 9 eski subay yeniden yargılanıyor

20.01.2022 14:56
15 Temmuz'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki olaylara ilişkin 9 eski subay yeniden yargılanıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin haklarındaki hüküm Yargıtay tarafından bozulan 9 eski subaydan 8'inin ağırlaştırılmış müebbet, 1'inin de 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin haklarındaki hüküm Yargıtay tarafından bozulan 9 eski subaydan 8'inin ağırlaştırılmış müebbet, 1'inin de 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ve avukatları katılırken, bazı sanıklar da bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını mahkemeye sundu.

Mütalaada, 2'si eski binbaşı ve 7'si eski yüzbaşı olan sanıkların, 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yurt genelinde icra edilen, devletin askeri unsurları kullanılarak gerçekleştirilen kalkışma fiiline, rütbeleri ve kurmay öğrenci olmaları dikkate alınarak konumlarıyla uyumlu olacak şekilde katıldıklarına yönelik karar alındığı hatırlatıldı.

Sanıkların, bilerek ve neticesini de isteyerek eyleme iştirak ettikleri belirtilen mütalaada, görevi Türk milletinin bağımsızlığını korumak olan sanıkların, bunun tam aksine hain ve kukla bir terör örgütü FETÖ tarafından yapılan, Türk milletinin bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminin bilinçli ve kararlı parçaları oldukları aktarıldı.

Mütalaada, daha önce verilen cezalarda herhangi bir iyi hal indiriminin uygulanmadığına da vurgu yapıldı.

Sanıklar Abdullah Sezgin, Ali Cömert, Celil Aybar, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Hakan Bolat, Hakan Erol, Hakan Tanrıkoloğlu ve Yüksel Koçak'ın, kalkışma öncesinde, harp akademisinde yapılan görevlendirmeler doğrultusunda, yasal emir komuta zincirine uymaksızın birlik dışına çıktıkları anlatılan mütalaada, 2. Zırhlı Tugay Komutanlığına intikal eden sanıkların "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, kışlaya çağrıldıktan sonra darbeye teşebbüs suçunun gerçekleştiğini öğrenmesine rağmen zırhlı-zırhsız askeri araçların kışla dışına çıkarılmasına refakat eden ve darbeye iştirak eden askerlere yönelik halkın tepkisini engelleme çabası içine giren eski yüzbaşı Necati Soner Sutmak'ın da, "anayasayı ihlale teşebbüs suçuna yardım"dan 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı mütalaaya karşı savunmaların alınması için erteledi.

Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında yaşananlara ilişkin 14'ü tutuklu 12'si tutuksuz yargılanan 26 sanık hakkında 23 Mart 2018'de kararını açıklamıştı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski yarbay Hakan Bolat, eski binbaşılar Hakan Tanrıkoluoğlu ve Hakan Erol, eski yüzbaşılar Selim Çalışkan, Abdullah Sezgin, Ali Cömert, Celil Aybar, Fatih Hacıpaşalıoğlu ve Yüksel Koçak ile Teğmen Süleyman Polatöz'ü "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Eski yüzbaşı sanık Olgun Yıldız'ı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapisle cezalandıran mahkeme, eski yüzbaşı Necati Soner Tutmak'ın bu suçtan beraatini, "terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

Sanıklar eski üsteğmen Murat Karakaş, uzman çavuşlar Muhammet Murat Duman, Selçuk Başeğmez ve Necettin Keleş ile erler Mertaş Çilali, Aykut Daşdemir, Selçuk Sarıkaya, İbrahim Can, Süleyman Fidan, Cihat Taştan, Yunus Emre Karapınar, Mehmet Yılmaz ve astsubay Süleyman Akgün'ün tüm suçlardan beraatine hükmeden mahkeme, eski astsubay Murat Akkaya hakkında da ceza verilmesine yer olmadığına dair hüküm kurmuştu.

Mahkeme, hakkında beraat kararı verdiği tutuklu sanıklar Süleyman Akgün ve Murat Akkaya'nın tahliyesine, ceza alan 12 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Davanın firari sanığı eski Yarbay İsmail Girgin'in dosyası ise ayrılmıştı.

Yargıtay'ın bozma kararı

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararında, darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelen hareketleri gerçekleştiren Soner Tutmak'ın, "Anayasa'yı ihlale teşebbüs suçuna yardım eden" olarak sorumlu tutulması gerekirken delillerin yanlış değerlendirilip suç vasfındaki yanılgı sonucu karar verildiği belirtilmişti.

Sanıklar Hakan Bolat, Abdullah Sezgin, Ali Cömert, Celil Aybar, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Hakan Erol, Hakan Tanrıkoloğlu ve Yüksel Koçak'ın eylemlerinin darbeyi organize edenlerin kanunsuz emirleri doğrultusunda, darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelen hareketler olduğu değerlendirilerek suça yardım olarak vasıflandırılması gerektiği ifade edilen kararda, eksik soruşturma ve hatalı değerlendirme yapıldığı kaydedilmişti.

Yargıtay, bu gerekçelerde 9 sanık yönünden dosyanın bozulmasına karar vermişti.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Maltepe, Terör, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki olaylara ilişkin 9 eski subay yeniden yargılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki olaylara ilişkin 9 eski subay yeniden yargılanıyor - Son Dakika
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