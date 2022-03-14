Eda ŞAHİN/ İSTANBUL, DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında yeniden yargılanan 9 eski subay hakkındaki davada karar çıktı. Mahkeme, 4 sanığı 15'er yıl hapis cezasına çarptırırken, 5 sanık ise 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 15 TEMMUZ'DA 2. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI'NDAKİ OLAYLARA İLİŞKİN YENİDEN GÖRÜLEN DAVADA KARAR (1) - Son Dakika