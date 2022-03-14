15 TEMMUZ'DA 2. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI'NDAKİ OLAYLARA İLİŞKİN YENİDEN GÖRÜLEN DAVADA KARAR (1) - Son Dakika
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15 TEMMUZ'DA 2. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI'NDAKİ OLAYLARA İLİŞKİN YENİDEN GÖRÜLEN DAVADA KARAR (1)

14.03.2022 18:35
15 TEMMUZ'DA 2. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI'NDAKİ OLAYLARA İLİŞKİN YENİDEN GÖRÜLEN DAVADA KARAR (1)

Eda ŞAHİN / İSTANBUL, DHAFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında yeniden yargılanan 9 eski subay hakkındaki davada karar çıktı.

Eda ŞAHİN/ İSTANBUL, DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında yeniden yargılanan 9 eski subay hakkındaki davada karar çıktı. Mahkeme, 4 sanığı 15'er yıl hapis cezasına çarptırırken, 5 sanık ise 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.


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Son Dakika | FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevlendirilen 9 eski subayın Yargıtay'ın bozma kararının... Son Dakika | FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevlendirilen 9 eski subayın Yargıtay'ın bozma kararının... MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN KARDEŞİNDEN EŞİNİN EVİNE BALTALI SALDIRI - 2 MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN KARDEŞİNDEN EŞİNİN EVİNE BALTALI SALDIRI - 2

Darbe Girişimi, Yargıtay, Maltepe, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ'DA 2. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI'NDAKİ OLAYLARA İLİŞKİN YENİDEN GÖRÜLEN DAVADA KARAR (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 TEMMUZ'DA 2. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI'NDAKİ OLAYLARA İLİŞKİN YENİDEN GÖRÜLEN DAVADA KARAR (1) - Son Dakika
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