15 TEMMUZ'DA 2. ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI'NDAKİ OLAYLARA İLİŞKİN YENİDEN GÖRÜLEN DAVADA KARAR - Son Dakika

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe 'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin Yargıtay 'ın bozma kararı sonrasında yeniden yargılanan 9 eski subay hakkındaki davada karar çıktı. Mahkeme, 4 sanığı 15'er yıl hapis cezasına çarptırırken, 5 sanık ise 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar avukatlarıyla katılırken, bazıları ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

"DARBECİLERLE HERHANGİ BİR İLİŞKİM YOKTUR"

Tutuklu sanık Necati Soner Sutmak savunmasında darbe gecesi taşkınlıkları önlemek için çaba gösterdiğini belirterek, "Askere elindeki silah gücünü kesinlikle kullandırtmadım. Emrim altındaki askerlere 'yaralansanız bile halka ateş etmeyecek silah kullanmayacaksınız' dedim. Hatta tanık er Veysel Ateş bile ifadesinde bunu doğrulamıştır. Vatandaşı sakinleştirmek sükunete erdirmek darbe teşebbüsüne engel olmaya yönelik eylemlerdir. Her şey bir kenara halkımızla hareket ettiğimizden ötürü tek bir kişi bile hakkımda şikayetçi olmamıştır.19 Temmuz Salı gününe kadar normal mesaime devam ettim. Kaçmadım. Telefonumda bulunan programları silmedim çünkü suçlu değilim. Darbecilerle herhangi bir ilişkim yoktur. İddia makamı o geceki yüzlerce eylemimin sadece 2'si alınmış ve cımbızla çekilmiştir. Halbuki diğer eylemlerimle bir bütün olarak bakılsaydı hepsinin darbe teşebbüsünü engellemeye yönelik eylemler olduğunu göreceklerdir. Tahliyemi ve beratımı talep ediyorum" dedi.

"BİRLİKTEN AYRILMANIN YOLLARINI ARADIM"Tutuklu sanık Yüksel Koçak savunmasında, "Yıllarca tutuklu kalmamın sebebi bir asker olarak emre itaat etmemdi. Amirim Genelkurmay'dan bir emir geldi 'başka bir kışlaya gideceksin' dedi ben de emre itaat ettim. Birliğe gittiğimde kesinlikle darbe girişiminden bir haberim yoktu. Darbe olduğunu anladığımda, emir aldığım zaman ben kendimi irtica ettim. Birlikten ayrılmanın yollarını aradım. Ne 2008 öncesi ne de sonrası FETÖ ile bir bağlantım olmamıştır. Telefonumdan aranma durumunu ise şöyle değerlendirin Başkanım. Yıl 2008 ve o zamanlar doğu görevlerinde bulunuyorduk. Telefonumuz çekmiyordu ve kimin telefonu çekiyorsa birlik içinde çeken kişinin telefonunu kullanıyorduk. Belki birlik içinden biri aramıştır. Yaklaşık 6 yıldan beri tutukluyum. Gençliğimin en güzel yıllarında Siirt, Şırnak, Hakkari gibi şehirlerde terör ile mücadele ettim. Ben çok sevdiğim mesleğimden ve ailemden koparıldım. Bu tutuklama fazlasıyla cezaya dönüşmüştür. Sayın Başkanım vicdanınıza sesleniyorum, adalet istiyorum, hukuk istiyorum. Öncelikle tahliyemi ardından beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

4 SANIĞA 15'ER YIL, 5 SANIĞA İSE 13'ER YIL HAPİS CEZASIMahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdullah Sezgin, Hakan Bolat, Hakan Erol ve Fatih Hacıpaşalıoğlu'nun, "Anayasayı ihlale teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezasına karar verdi. Heyet, aynı suçtan sanıklar Yüksel Koçak, Necati Soner Sutmak, Hakan Tanrıkoluoğlu, Celil Aybar ve Ali Cömert için 13'er yıl 4'er ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİİstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin 14'ü tutuklu 12'si tutuksuz yargılanan 26 sanık hakkında 23 Mart 2018'de kararını açıklamıştı. Mahkeme 10 sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. 1 sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına, eski yüzbaşı sanık Necati Soner Tutmak ise bu suçtan beraat ve "Terör örgütüne üye olmak" suçundan ise 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı. 13 sanığa beraat veren mahkeme, 1 sanık için ceza verilmesine yer olmadığına karar vermişti. Davanın firari sanığı eski Yarbay İsmail Girgin'in dosyası ise ayrılmıştı.Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelen hareketleri gerçekleştiren Soner Tutmak'ın, "Anayasa'yı ihlale teşebbüs suçuna yardım eden" olarak sorumlu tutulması gerekirken delillerin yanlış değerlendirilip suç vasfındaki yanılgı sonucu karar verildiğini belirtmişti. Sanıklar Hakan Bolat, Abdullah Sezgin, Ali Cömert, Celil Aybar, Fatih Hacıpaşalıoğlu, Hakan Erol, Hakan Tanrıkoloğlu ve Yüksel Koçak'ın eylemlerinin darbeyi organize edenlerin kanunsuz emirleri doğrultusunda, darbenin icrasını kolaylaştırmaya yönelen hareketler olduğu değerlendirilerek suça yardım olarak vasıflandırılması gerektiği ifade edilen kararda, eksik soruşturma ve hatalı değerlendirme yapıldığı gerekçesiyle bu 9 sanık yönünden dosyanın bozulmasına karar vermişti.

- İstanbul