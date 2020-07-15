15 Temmuz'da 9 şehit veren sembol ilçede şehitler anıldı - Son Dakika

15 Temmuz'da 9 şehit veren sembol ilçede şehitler anıldı

15 Temmuz'da 9 şehit veren sembol ilçede şehitler anıldıFETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 9 şehit veren ve ismi 'Kahramankazan' olarak değiştirilen ilçede şehitler, darbenin yıl dönümünde mezarları başında anıldı.

15 Temmuz'da 9 şehit veren sembol ilçede şehitler anıldı

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 9 şehit veren ve ismi 'Kahramankazan' olarak değiştirilen ilçede şehitler, darbenin yıl dönümünde mezarları başında anıldı. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, "15 Temmuz gecesinde tüm yurttaki hissiyatın kalbi Kahramakazan oldu. Türkiye'yi bir vücut olarak düşünürsek, o gece kalp Kahramakazan'dı, kalp burada attı" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin önemli noktalarından biri, Akıncı Üssü'nün bulunduğu Ankara'nın Kahramankazan ilçesi oldu. Akıncı Üssü'ndeki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan FETÖ'cü pilotların kullandığı F-16 savaş uçakları, TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığını hedef aldı. FETÖ'cü askerler tarafından Genelkurmay Karargahında derdest edilen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da Akıncı Üssü'ne getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıkan ilçe halkı, Akıncı Üssü'ne giderek darbe girişimine engel olmaya çalıştı. Akıncı Üssü'ndeki pist önünde ateş yakan vatandaşlar, uçakların kalkışına engel olmaya çalıştı. Akıncı Üssü'nden vatandaşlara açılan ateş sonucu 9 kişi şehit oldu, 92 kişi de yaralandı. Bu mücadele sonrası Kazan ilçesinin ismi TBMM Genel Kurulu'nda 'Kahramankazan' olarak değiştirildi.

ŞEHİTLER ANILDI

Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü nedeniyle ilçede şehit olan 9 kişi, mezarları başında düzenlenen törenle anıldı. Törene, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra şehit mezarlarına karanfil bırakılarak, dua edildi. Ziyaretler sırasında şehit yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

'O GECE KALP BURADA ATTI'

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 15 Temmuz gecesinde tüm yurttaki hissiyatın kalbinin Kahramakazan olduğunu söyleyerek, "Türkiye'yi bir vücut olarak düşünürsek, o gece kalp Kahramakazan'dı, kalp burada attı. Buradaki insanlarımızın, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin mücadelesiyle milli irade güçlenerek çıktı. Darbecilerin bu hevesleri kursaklarında kaldı. Kahramankazan o geceki milli iradenin ortak sesi oldu, sembol ilçesi oldu. Biz 'kahraman' unvanını tüm Türkiye adına taşıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz, gazilerimize minnettarız. Kahramankazan, Cumhurbaşkanımızın arkasında nöbetini tutmaya ilelebet devam edecek."

Şehit ağabeyi Ersin Biçinci de, "15 Temmuz gecesi darbenin akabinde Cumhurbaşkanımızın çağrısı doğrultusunda kardeşimle beraber olayların çıkmasıyla birlikte Akıncı Üssü'ne yürüdük. Kardeşim orada hayatını kaybetti. Vatanımız, milletimiz, devletimiz için ne olursa olsun elimizden gelen ne varsa tekrar karşılarında çıkıp, gereken en ağır cevabı vermeye hazırız" diye konuştu.

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da 9 şehit veren sembol ilçede şehitler anıldı - Son Dakika

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