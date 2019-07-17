15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davasında 53 kişiye müebbet hapis cezası
2 saat önce
15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 10'u ağırlaştırılmış olmak üzere 53 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 10 sanık "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanık da aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 85 sanık hakkında ise "Anayasa'yı ihlale teşebbüs etmeye yardım" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına hükmetti. İstanbul
34. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri
Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada, kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 10 sanığı "Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:22
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