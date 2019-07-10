Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'da bisikletin kalbi Muğla'da!
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15 Temmuz'da bisikletin kalbi Muğla'da!

1 saat önce

Bu sene 3.sü düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Muğla-Marmaris Yol yarışı 15 Temmuz günü Muğla Atatürk Meydanı'ndan saat 10.30 da start alacak.

15 Temmuz'da bisikletin kalbi Muğla'da!, System.String[]
Marmaris, Muğla, Güncel

İlk senesinde yerel olarak başlayan yarışma bu sene Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek.300 den fazla sporcunun katılması beklenen yarış; Büyükler(Elit Kategori), Gençler, Yıldız A ve B kategorilerinde düzenlenecek.

Bisikletçilerin, 15 Temmuz Şehitleri için Muğla'dan Marmaris'e 65 km pedallayacaklarını söyleyen Muğla Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Ömer İlman, Türkiye Bisiklet Federasyonu 2018-2019 faaliyet programına alınan yarışımız bu sene daha geniş kapsamlı, Uluslararası bazda şehitlerimize, gazilerimize yakışır bir şekilde gerçekleştirilecek dedi.Bisiklet kafilelerinin 14 Temmuz günü Muğla'ya geleceklerini belirten İlman, kendilerini KYK da misafir edeceğiz. 15 Temmuz sabahı Atatürk Anıtı'nda saat 10.30 verilecek starta Tüm Muğlalı Hemşerilerimizibekliyoruz dedi.

Bu yıl 3.sü düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Muğla-Marmaris Yol yarışıHain Kalkışma gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın bulunduğu Marmaris Grand Yazıcı Otel önünde sona erecek. Dereceye girenler için Ödül Töreni de Marmaris Grand Yazıcı Otel'de gerçekleştirilecek.

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:24 Kaynak: Bültenler
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