Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'da bisikletin kalbi Muğla'da atacak
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15 Temmuz'da bisikletin kalbi Muğla'da atacak

2 saat önce

Bu sene 3'üncüsü düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Muğla Marmaris Yol Yarışı 15 Temmuz2019 Pazartesi günü Muğla Atatürk Meydanı'ndan saat 10: 30'da start alacak.

15 Temmuz'da bisikletin kalbi Muğla'da atacak, System.String[]
Atatürk Meydanı, Marmaris, Muğla, Spor
Bu sene 3'üncüsü düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Muğla Marmaris Yol Yarışı 15 Temmuz

2019 Pazartesi günü Muğla Atatürk Meydanı'ndan saat 10: 30'da start alacak.

İlk senesinde yerel olarak başlayan yarışma bu sene Uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek. 300'den fazla sporcunun katılması beklenen yarış; Büyükler(Elit Kategori), Gençler, Yıldız A ve B kategorilerinde düzenlenecek.

Bisikletçilerin, 15 Temmuz Şehitleri için Muğla'dan Marmaris'e 65 kilometre pedallayacaklarını söyleyen Muğla Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Türkiye Bisiklet Federasyonu 2018-2019 faaliyet programına alınan yarışımız bu sene daha geniş kapsamlı, Uluslararası bazda şehitlerimize, gazilerimize yakışır bir şekilde gerçekleştirilecek dedi. Bisiklet kafilelerinin 14 Temmuz günü Muğla'ya geleceklerini belirten İlman, kendilerini KYK da misafir edeceğiz. 15 Temmuz sabahı Atatürk Anıtı'nda saat 10.30 verilecek starta Tüm Muğlalı Hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan 15 Temmuz Şehitlerini Anma Muğla-Marmaris Yol yarışı, Marmaris Grand Yazıcı Otel önünde sona erecek. Dereceye girenler için ödül töreni de Marmaris Grand Yazıcı Otel'de gerçekleştirilecek. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:18 Kaynak: İHA
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