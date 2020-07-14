15 Temmuz'da camilerden sela okunmaması için elektriği kesmeye kalkışan kişiyi engelleyen camii... - Son Dakika

15 Temmuz'da camilerden sela okunmaması için elektriği kesmeye kalkışan kişiyi engelleyen camii...

15 Temmuz'da camilerden sela okunmaması için elektriği kesmeye kalkışan kişiyi engelleyen camii görevlisi İHA'ya konuştu Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi sela okunmaması için caminin elektriğini kesme girişiminde bulunan kişiyle yaklaşık yarım saat...

15 Temmuz'da camilerden sela okunmaması için elektriği kesmeye kalkışan kişiyi engelleyen camii görevlisi İHA'ya konuştu

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EDİRNE - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi sela okunmaması için caminin elektriğini kesme girişiminde bulunan kişiyle yaklaşık yarım saat tartışan Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, o gece yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

Hain darbe girişiminin önlenmesi amacıyla camilerden sela okunması talimatının gelmesiyle birlikte Edirne'de bulunan camilerden sela okunmaya başlandığını anlatan Selimiye Camii İmam Hatibi Yusuf Serenli, sela okumak için Selimiye Camisine geldiğinde güvenlik görevlisinin bir şahısla tartıştığını ve kendisinin de olaya müdahil olduğunu söyledi.

"İnsanların sokağa çıkmaması için sela okunmamalı"

Şahsın sela okunmaması için caminin elektriğini kesmeye geldiğini açık sözlerle ifade ettiğini anlatan Serenli, şahsın sela okunma emrinin geçersiz olduğu ve insanların sokağa çıkmaması için elektriği kesmek istediğini söylediğini belirtti.

"Sizin göreviniz bitti, bundan sonra görevli biziz"

Şahsın "sizin göreviniz bitti, bundan sonra görevli biziz. Yarın sabah bunun cezasını ödeyeceksiniz" dediğini anlatan Serenli, tüm tehditlere rağmen kişinin caminin içerisine girmesine ve elektriği kesmesine izin vermediklerini söyledi.

"Kanımızın son damlasına kadar mücadeleye her zaman hazırız"

Şahsın daha sonra camiden gittiğini ve ilerleyen saatlerde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını ifade eden Serenli, "Kanımızın son damlasına kadar ne ezanımızı susturmalarına ne de bayrağımızı indirmelerine izin vermeyiz."açıklamasında bulundu.

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 15 Temmuz'da camilerden sela okunmaması için elektriği kesmeye kalkışan kişiyi engelleyen camii... - Son Dakika
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