15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına bomba atan pilottan inkar - Son Dakika

15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına bomba atan pilottan inkar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına iki bomba atarak 15 kişinin şehit olmasına, 7 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu belirtilen eski pilot üsteğmen Müslim Macit, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

"15 Temmuz gecesi 141. Filo'da olmam darbeye katıldığım anlamına gelmez." ifadesini kullanan Macit, olay günü terörle mücadele harekatı yapılabileceğinin söylenmesi üzerine üsse gittiğini, kendisine verilen emirleri yerine getirdiğini iddia etti.

Anayasa'yı değiştirmek gibi bir kasıtla hareket etmediğini ileri süren Macit, olay günü dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın da Akıncı'da olduğunu öğrenmesinin, geniş kapsamlı bir harekat yapıldığını düşünmesine sebep olduğunu savundu.

Sanık Macit, üste yaşadıklarını şöyle ifade etti:

"Saat 02.00'den sonra ilerleyen saatlerde uçuş olabilir diye gazinoda dinlenmeye başladım. Dinlenirken F-16 sesiyle irkildim, ne olduğunu anlamak için dışarı çıktım. Başka bir F-16 tarafından piste atış yapıldığını öğrendim. Niye atış yapıldığını anlamadım, bu andan itibaren filoyu terk etmeye karar verdim. Daha sonra meydan üzerinde helikopterler uçmaya başladı. Korkuya kapıldım, fırsat bulduğum ilk anda da şahsi arabamla üssü terk ettim. Telefondan haberlere bakarak darbe olduğunu ve benim de bu işin merkezinde kaldığımı öğrendim."

Soruşturma aşamasındaki ifadelerini inkar etti

Yaşanan darbe girişimini lojmanına geçtikten sonra öğrendiğini iddia eden Macit, "Lojmanıma geçtikten sonra tam anlamıyla gece boyunca yaşananlardan haberim oldu." diye konuştu.

"Benim olay günü darbe faaliyetlerinden haberim olmamıştır. Emir aldığım kişiler sıralı amirlerimdir." savunmasını yapan Macit, FETÖ bağlantısını anlattığı ve 15 Temmuz'dan bir gün önce sanıklar Mehmet Fatih Çavur, Adem Kırcı ve Mehmet Çetin Kaplan ile darbeye ilişkin yaptıkları görüşmeyi itiraf ettiği soruşturma aşamasındaki iki ayrı ifadesini de inkar etti.

Uçuş yapmadığını savundu

Darbeye ilişkin hazırlanan iddianamede ve esasa ilişkin mütalaada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına bomba attığı ve 15 kişinin şehit olmasına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin konuşan Macit, "Ben o gece hiçbir uçuş yapmadım" diyerek bombalama eylemini gerçekleştirmediğini savundu.

Olay gecesine ait telsiz kayıtlarının hukuka uygun şekilde elde edilmediğini ve "delil ekleme" yapılmış olabileceğini öne süren Macit, bunları delil olarak kabul etmediğini söyledi.

Macit, kendisini teşhis eden FETÖ'nün mahrem imamlarının ise şahsına iftira attığını ileri sürdü ve örgüt üyesi, terörist olmadığını savundu.

Bomba attığını kabul etmişti

Eski üsteğmen Macit, soruşturma aşamasında itiraf niteliğindeki ifadelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bölgesine iki bomba attığını kabul etmişti.

Macit'in, darbe girişimi sırasında davanın sanıklarından eski kurmay yarbay Hakan Karakuş ile telsiz konuşmaları iddianamede şu şekilde yer alıyor:

Macit: İstenen vuruş noktalarını tekrar eder misiniz?

Karakuş: Yol kavşağı, cami önü.

Macit: Bana verilen koordinatta mutabık mıyız?

Karakuş: Mutabık.

Macit: Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim.

Karakuş: Mutabık, üç tane.

Macit: Üç tane alındı.

Macit: Filo, Aslan-6, yol kavşağı ve cami önü tamamlandı, koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı?

Karakuş: Bir şey yoksa atmayın.

Macit: Koordinata atmıyorum mutabık mıyız?

Karakuş: Mutabık.

Macit: Söylenen iki hedef başarıyla vuruldu.

Karakuş: Anlaşıldı, ellerinize sağlık.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınlarına bomba atan pilottan inkar - Son Dakika
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