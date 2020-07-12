15 Temmuz'da darbedilen müezzin o gece yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika

15 Temmuz'da darbedilen müezzin o gece yaşadıklarını unutamıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşadıklarını aklından çıkaramıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, o gece yaşadıklarını aklından çıkaramıyor.

Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya'ya 2 imam ve 4 müezzin atanacak
Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı

Darbe girişimi gecesi İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Kutlu Yalvaç Camisinde sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun, emekli olduktan sonra memleketi Manisa'ya yerleşti.

Kuzgun, AA muhabirine, her yıl temmuz ayı geldiğinde 15 Temmuz gecesini adeta yeniden yaşadığını, aynı milli ve manevi hislere büründüğünü ve yeniden sela okumak istediğini anlattı.

Darbe girişimi gecesi ölümden döndüğünü, yumruklandığını, sırtına kaldırım taşıyla vurulduğunu anımsatan Kuzgun, yargı önünde hesaplaştığı kişilerin gereken cezayı aldığını ancak Allah katında da bu kişilere hakkını helal etmediğini söyledi.

O geceyi düşündüğünde her şeyi yeniden yaşar gibi olduğunu dile getiren Kuzgun, "O gece saat 01.40'da selalarımızı ve ezanlarımızı okuyarak darbenin önlenmesi için milletimizi uyardık. Selayı okuduktan sonra ben dışarıya çıktım. Caminin önünde iki kadın, bir erkeğin beklediğini gördüm." dedi.

Daha sonra bu 3 kişiden erkek olanın saldırısına uğradığını anlatan Kuzgun, "Karın boşluğuma yumruk attı, nefessiz kaldım. Bu sırada kız kardeşi de kaldırım taşı ile sırtıma vurmaya başladı. Ben o anda kendimden geçtim, çok ağır darbe yedim. Camimizin camlarını kırdılar, Allah'ın evine, Allah'ın mescidine ayakkabılarıyla girdiler." diye konuştu.

Kuzgun, kendisini darbedenlerden birisinin Almanya vatandaşı olduğunu ve olayın ardından buraya kaçtığını belirterek, "Darbecilere destek veren kişiler, 3-4 ay cezaevinde yattılar. Ben bu vatan hainlerine hakkımı helal etmiyorum. Bir tek Mehmet Kuzgun olarak bana değil, tüm Türkiye'ye darbe yapıldı. Allah'ın mescidlerine darbe yapıldı." dedi.

Allah'tan bu ülkenin vatandaşlarına 15 Temmuz gibi bir geceyi bir kez daha yaşatmamasını dilediğini ifade eden Kuzgun, "15 Temmuz'da hainler amacına ulaşsaydı bugün Ayasofya, cami olarak açılmayacak, Kur'an-ı Kerimler, ezanlar okunmayacaktı. Onlar ne kadar vatan hainliği yapsa da biz bu ezanları, selaları, bayrağımızı, sancağımızı kesinlikle indirmeyeceğiz." sözlerine yer verdi.

"O geceyi öğrencilerle paylaşmak istiyorum"

Kuzgun, kendisine gerekli imkanın tanınması halinde darbe gecesinde yaşadıklarını okullarda ve Kur'an kurslarında öğrencilerle paylaşmak istediğini belirterek, "Kendi içimizden çıkanlar kendi silahımızla halkımızı vurdular. O gecede tankların önünde şehit ve gazi olanlar oldu. İnşallah biz de gelecek nesillerimize 15 Temmuz'u anlatacağız. İnşallah onları iyi bir şekilde yetiştiririz. Camilerimizde Kur'an kurslarımızda onlara iman aşılarız, Allah korkusunu, anne baba sevgisini aşılarız. Bu vatanımıza, milletimize, bayrağımıza sahip çıkmaları için elimizde gelen gayreti gösterecek, 15 Temmuz'u anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da darbedilen müezzin o gece yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:24 David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 16:08 Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı 16:04 New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı 15:29 Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
17:05
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı
16:24
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
16:08
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
16:08
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
16:04
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
15:29
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:43:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz'da darbedilen müezzin o gece yaşadıklarını unutamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]