Son dakika haberleri! 15 TEMMUZ'DA DARBEDİLEN MÜEZZİNİN OTİZMLİ OĞLUNUN ASKERLİK SEVİNCİ - Son Dakika

MANİSA'da 17 engelli genç, temsili olarak 1 günlük askerlik yapmanın sevincini yaşadı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı'nda 1 günlük askerlik görevini yerine getiren engeliler arasında, 15 Temmuz darbe girişimini gecesi İzmir'de sela okuduğu için darbedilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun'un, otizmli oğlu Hamza Kuzgun da (26) yer aldı. Oğlu Hamza'yı alnından öperek kutlayan Mehmet Kuzgun, "Çok mutluyum. Allah bana engelli oğlumun yemin törenini görmeyi de nasip etti" dedi.

Engelliler Haftası kapsamında, Manisa'da 17 engelli, Manisa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bir günlük temsili askerlik vazifelerini yerine getirip, yemin etti. Düzenlenen yemin töreninde engelli jandarma erler bir günlük askerlik yapmanın sevincini yaşadı. Ellerini Türk bayrağı ve tüfek üzerine basarak ettikleri yeminin ardından vatani görevlerini tamamlayan engelli jandarma erlere Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım tarafından terhis belgeleri verildi. Terhis belgelerini alan engelli jandarma erler, yaptıkları tören geçişiyle ailelerini gururlandırdı. Tören geçişinin ardından temsili askerlik uygulaması sona erdi.

Bir günlük askerlik yapan engelliler arasında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun'un otizmli oğlu Hamza Kuzgun'un da yer aldı. Terhis belgesini alan oğlu Hamza Kuzgun'u alnından öpen 15 Temmuz gazisi Mehmet Kuzgun, 'Çok mutluyum. Vatanıma, milletime ve askerlerimize teşekkür ediyorum. Allah bana engelli oğlumun yemin törenini görmeyi de nasip etti. Rabbim askerlerimizin ayağına taş değdirmesin" diye konuştu.