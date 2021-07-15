Üye Girişi
O müezzin konuştu "Millet için bayrağımız için kanımı son damlasına kadar vermeye hazırım" - Son Dakika

O müezzin konuştu "Millet için bayrağımız için kanımı son damlasına kadar vermeye hazırım"

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:53

Hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, "Camilerimizde selalarımızı verdik.

Hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darp edilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun, "Camilerimizde selalarımızı verdik. 3-5 kişi geldiler 'darbe olacak' dediler. Biz de 'bu darbe olmayacak' diyerek selalarımızı verdik. Kaldırım taşlarıyla bizi darp ettiler. Bu vatan için, millet için bayrağımız için kanımızı son damlasına kadar vermeye hazırız" dedi.

Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edilen ve sonrasında devlet övünç madalyası ve gazilik beratı alan emekli müezzin Mehmet Kuzgun'u evinde ziyaret etti. Kaymakam Kantay'a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Feridun Gülgeç de eşlik etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Kantay, "Bir akşam vakti Türkiye'nin içerisinde yetişen insafsız vahşi grubun yaktığı ateş sizlerin sayesinde söndü. Arkadaşlarımızla birlikte sizlere şükran borcumuzu iletmeye geldik. Bir cihat içerisine, bir mücadele içerisine girdiniz. Bu anlamda hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sizlere de uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Mehmet Kuzgun hocamız, darbeciler bir anda ayağa kalktığında selalarla Türkiye'nin dört bir yanını inlettiler. Hocamıza dönük hain 3-4 el parke taşlarıyla hocamızı sırtından yaraladılar. Kendini kaybedene kadar hocamızı darp ettiler. Allah sizlere zeval vermesin" dedi.

"BU VATAN İÇİN, MİLLET İÇİN BAYRAĞIMIZ İÇİN KANIMIZI, SON DAMLASINA KADAR VERMEYE HAZIRIZ"

15 Temmuz gecesi darp edilen müezzin Mehmet Kuzgun ise Kaymakam Kantay ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür ederek, o kara geceyi anlattı. Kuzgun, "5 yıl önce 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız memleketimizde darbe olduğu söylediler. Camilerimizde selalarımızı verdik. 3-5 kişi geldiler 'darbe olacak' dediler. Biz de 'bu darbe olmayacak' diyerek selalarımızı verdik. Kaldırım taşlarıyla bizi darp ettiler. Her yerim simsiyah çürük olacak şekilde darp edildim. Şehitlerimizin annelerine sabırlar versin. Evlatları var, evlatlarına sabırlar versin. Gazilerimize de Allah acil şifalar versin. Bir daha 15 Temmuz yaşamak nasip olmasın. Bu vatan için, millet için bayrağımız için kanımı son damlasına kadar vermeye hazırım" diye konuştu.

OLAY

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimiyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuyla tüm camilerden birlik ve beraberlik çağrısı anlamına gelen selalar okundu. İzmir'de okunan seladan rahatsız olan 3 şahıs Narlıdere Yalvaç Camisi'ne geldi. Biri erkek 3 kişi camide sela okuyan caminin müezzini olan Mehmet Kuzgun'la tartışmaya başladı. Gelen kişilerden elinde taş olan bir kadın cami girişindeki camı kırdı. Daha sonra müezzin Kuzgun'a saldırdı. Bu anlar ise caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Mehmet Kuzgun, saldırganlardan kaçmak isterken tekrar yakalanıp darp edildi. Saldırganlar camiden uzaklaşırken müezzin Mehmet Kuzgun, yardıma gelen diğer vatandaşlar ile birlikte hastaneye giderek tedavi oldu ve darp raporu alarak saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldu. 7 Ekim 2019 tarihinde sonuçlanan davada mahkeme heyeti, sanıklar İlknur F.'yi kamu görevlisine hakaret ve ibadethanelere zarar verme suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Adil C. basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. ise suçlamalardan beraat etti.

(Önder Aydın - Aykut Yeniçağ/İHA)

O müezzin konuştu Millet için bayrağımız için kanımı son damlasına kadar vermeye hazırım
O müezzin konuştu Millet için bayrağımız için kanımı son damlasına kadar vermeye hazırım
O müezzin konuştu Millet için bayrağımız için kanımı son damlasına kadar vermeye hazırım
O müezzin konuştu Millet için bayrağımız için kanımı son damlasına kadar vermeye hazırım

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Darbe, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel O müezzin konuştu 'Millet için bayrağımız için kanımı son damlasına kadar vermeye hazırım' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı 14:39 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı 14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı 13:59 Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! 13:37 Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı 11:58 Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım 11:51 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı 11:23 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu 11:05 Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu

Son Dakika Haberleri
14:49 Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi
14:38 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı
14:29 Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor
14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
14:10 Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı
13:58 Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı
13:55 Fatih Terim'den dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu sözleri! İtalyan gazetesine tam sayfa röportaj verdi
13:54 Son Dakika! 15 Temmuz gecesi gecesiyle ilgili kritik mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu şanlı mücadeleyi önemsizleştiremez
13:37 Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!
13:32 Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek
Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi         
14:50
Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor         
14:29
Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten şaşırtan 15 Temmuz paylaşımı         
14:11
AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz AK Parti'den Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Hülya Avşar'dan cevap: Seçimlere çok var bekleyip göreceğiz         
13:57
Melih Bulu, uygulamaya soktuğu Melih Bulu, uygulamaya soktuğu "Mezunlara giriş yasağı" kararı devam ederse Boğaziçi'ne giremeyecek         
13:32
İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı         
11:52
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
15 Temmuz gecesi 580 komandoyu durduran Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15 Temmuz gecesi 580 komandoyu durduran Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık         
11:21
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor         
11:03
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündünüz?         
09:59
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti Hakkındaki iddiaların ardından ilk kez konuşan Deniz Baykal'ın giydiği tişört dikkat çekti         
20:12
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 15:00:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: O müezzin konuştu "Millet için bayrağımız için kanımı son damlasına kadar vermeye hazırım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement