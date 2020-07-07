15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi - Son Dakika

15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini FETÖ'cü suikast timine bildirmek suçundan yargılanan 3 Cumhurbaşkanlığı yaveri tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin yerini darbecilere bildirmekle suçlanan ve haklarında 20 yıl hapis cezası istenen yarbay rütbesindeki 3 Cumhurbaşkanlığı yaveri tahliye edildi.

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Savcılık mütalaasında 'Anayasayı ihlal suçuna yardım etme' suçu işledikleri belirtilen sanıklar, yargılama sürecinde darbe öncesi yaptıkları toplantıları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli bildirdiklerini itiraf etti.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı iddianamesinde, Cumhurbaşkanı'nın Kara Yaveri Mete Semercioğlu, Hava Yaveri Erkan Kıvrak ve Deniz Yaveri Şafak Deliacı'nın "darbeye teşebbüse yardım" suçundan 20 yıla kadar hapse mahkûm edilmesi istendi. Bu isimlerin yaptıkları plan doğrultusunda kalkışma sırasında Erdoğan'ın yerini öğrendikleri ve suikast timine bildirdikleri mütalaada yer almıştı.

3 YAVERE TAHLİYE

Mahkeme geçen hafta verdiği ara kararla, Semercioğlu ve Kıvrak'ın tahliyesine karar verdi. Deniz Yaveri Deliacı da geçen Mart ayında tahliye edilmişti. Erdoğan'ın Başyaveri Ali Yazıcı ise Genelkurmay Çatı Davası'nda yargılanmış ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

ERDOĞAN VE BİNALİ YILDIRIM'IN YERİNİ ÖĞRENMESİNİ İSTEDİ

İddianameye göre 14 Temmuz 2016'da Başyaver Albay Ali Yazıcı, yaverler Yarbay Mete Semercioğlu, Yarbay Erkan Kıvrak ve Yarbay Şafak Deliacı ile Çankaya Köşkü'nde toplantı yaptı.

Yazıcı, Semercioğlu'ndan, Ankara'da kalıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın yerini öğrenmesini istedi. Kıvrak Antalya'ya, Deliacı ise İstanbul'a gitmek üzere görevlendirildi. Jandarma Yaver Binbaşı İsmail Terzi, izinde olduğu için toplantıda yer almadı.

YAVER ERKAN KIVRAK BİLGİYİ VERDİ

İddianameye göre Kara Yaver Mete Semercioğlu, 15 Temmuz'da eski Başyaver Albay Ali Yazıcı ile Çankaya Köşkü'ndeki odasında bir kez daha görüştü.

Bu görüşmede Yazıcı, Semercioğlu'na, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te hangi Grand Yazıcı otelde kaldığını sordu.

Yazıcı, Semercioğlu yanındayken, o sırada Antalya'da olan Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak'ı arayarak bu soruyu yöneltti. Kıvrak, Erdoğan'ın Turban Grand Yazıcı Otel'de kaldığı bilgisini iletti.

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 08:15 

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi - Son Dakika

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