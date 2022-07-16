15 Temmuz'da Filistinlilerin evlerinde lambalar sabaha kadar sönmedi - Son Dakika
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15 Temmuz'da Filistinlilerin evlerinde lambalar sabaha kadar sönmedi

16.07.2022 15:26

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlğinden detaylar Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile röportaj Filistin halkının Türkiye'deki darbe girişimine verdiği tepkiyi değerlendiren Kudüslü Musa Hicaz ile röportaj KUDÜS (AA) – MÜCAHİT AYDEMİR...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlğinden detaylar

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile röportaj

Filistin halkının Türkiye'deki darbe girişimine verdiği tepkiyi değerlendiren Kudüslü Musa Hicaz ile röportaj KUDÜS (AA) – MÜCAHİT AYDEMİR - Kudüs'te yaşayan ve Türkiye ile uzun yıllardır bağları olan Filistinli Musa Hicazi, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı akşam Kudüs'teki Filistinlilerin evlerinde ışıkların sabaha kadar sönmediğini söyledi.

Filistinliler, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimine karşı verilen mücadelede Türk milletiyle en fazla duygudaşlık kuran halkların başında geliyor.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da Filistinlilerin evlerinde lambalar sabaha kadar sönmedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz'da Filistinlilerin evlerinde lambalar sabaha kadar sönmedi - Son Dakika
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