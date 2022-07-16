15 Temmuz'da Filistinlilerin evlerinde lambalar sabaha kadar sönmedi

Filistin halkının Türkiye'deki darbe girişimine verdiği tepkiyi değerlendiren Kudüslü Musa Hicaz ile röportaj KUDÜS (AA) – MÜCAHİT AYDEMİR - Kudüs'te yaşayan ve Türkiye ile uzun yıllardır bağları olan Filistinli Musa Hicazi, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı akşam Kudüs'teki Filistinlilerin evlerinde ışıkların sabaha kadar sönmediğini söyledi.

Kaynak: AA

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