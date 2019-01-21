15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını Vuran Eski Pilot Yarbay Mustafa...
46 dakika önce
15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis
Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:41 Kaynak: AA
İstanbul'da İki Grup Arasında Çatışma Çıktı: Yaralılar Var!
Polis, Akaryakıt Hırsızlarını Suç Üstü Yakaladı
Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı
Akıncı Üssü Davasında Sanıklar İçin 79'ar Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi