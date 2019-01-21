Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını Vuran Eski Pilot Yarbay Mustafa...

15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını Vuran Eski Pilot Yarbay Mustafa...

46 dakika önce

15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını Vuran Eski Pilot Yarbay Mustafa..., System.String[]
15 Temmuz'da Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını vuran eski pilot yarbay Mustafa Azimetli için 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:41 Kaynak: AA

Pilot, Polis, Güncel
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