15 Temmuz'da hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika
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15 Temmuz'da hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli adli kontrolle serbest

17.07.2022 14:21
15 Temmuz'da hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli adli kontrolle serbest

İZMİR'de 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Ş.Y. (57), gözaltına alındı.

İZMİR'de 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili sosyal medyada hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Ş.Y. (57), gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle Ş.Y., önceki gün gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ş.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen 15 Temmuz'da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz'da hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika
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