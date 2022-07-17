Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle Ş.Y., önceki gün gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ş.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , geçen 15 Temmuz'da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "15 Temmuz destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir polisimiz tarafından gözaltına alındı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 15 Temmuz'da hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli adli kontrolle serbest - Son Dakika

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