15 Temmuz'da hayat kurtaran müdahale ile gelen kardeşlik - Son Dakika

15 Temmuz'da hayat kurtaran müdahale ile gelen kardeşlik

ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişimine direnirken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateşle yaralanan Dr. Mehmet Celal Almaz (34), o gece yaptığı ilk müdahaleyle hayatını kurtaran tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler ile adeta ağabey-kardeş oldu. Darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde bir araya gelen Almaz ve İkiler, yaşadıklarını anlattı. İkiler, "Ben şehit olamadım, şahit oldum bu olaylara ve bir kardeş kazandım" dedi.

Başkent'te özel bir hastanede çalışan Dr. Mehmet Celal Almaz, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde direndi. Dr. Almaz, burada helikopterden açılan ateş sonucu vurularak, 15 yerinden yaralandı. Kan kaybeden Almaz'a, o gece darbeye karşı duran tiyatro sanatçısı Mehmet Tahir İkiler, üzerinden çıkardığı gömleğiyle tampon uygulayarak ilk müdahaleyi yaptı. Dr. Almaz, o müdahale ile hayatını kurtaran İkiler ile daha sonra ağabey-kardeş oldu. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve Ankara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sorumlusu olarak Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekatlarında Mehmetçik'e şifa dağıtmak için gönüllü olan Dr. Almaz, darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, İkiler ile birlikte yaşadıklarını anlattı.

'EŞİMİ ARAYIP HELALLİK İSTEDİM'

Dr. Almaz, elinde silah, sopa, taş bile olmayan insanlara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden ateş açıldığını ve helikopterin attığı top mermilerinden bir tanesinin ayağının dibine düştüğünü anlattı. Saldırıda nasıl yaralandığını videolardan izleyerek anlayabildiğini söyleyen Dr. Almaz, "Ben patlamanın etkisiyle düştüğümü sanmıştım; ama bomba direkt bana patlamış. Kalkamayınca yaralandığımı ve durumumun ciddi olduğunu anladım. O sırada bir pişmanlık yaşadım. Eşim yeni doğum yapmıştı, onunla helalleşmeden çıkmıştım. Çocuğumuzun 40'ı yeni çıkmıştı ve göbeğini de Külliyeye gömmüştük. Kızımın göbeğini gömdüğüm yerin 20 metre ötesinde can çekiştim. Eşimi arayıp helallik istedim" diye konuştu.

'ALLAH BİR DAHA 15 TEMMUZLARI YAŞATMASIN'

Dr. Almaz, yanında başı parçalanmış bir şehidi görünce silkelenip, kendine geldiğini söyleyerek, "Vücudumda 15'e yakın yaralanma vardı. Kan kaybına bağlı hayatımı kaybedebilirdim. Bunun için tampon yapmam gerekiyordu. Sonradan ağabey-kardeş olduğumuz Mehmet Tahir İkiler'den arabamı getirmesini rica ettim. Arabam yaklaşık 50 metre ötedeydi ve ortalık savaş alanı gibiydi. Kendisi geldi anahtarı aldı; ama arabayı çalıştıramadı. Çalıştıramayınca çok üzüldü. Gömleğini çıkarıp hemen bacağıma tampon yaptı. 5-10 dakika sonra bir halı yıkama fabrikası aracına insanları yüklediler. Beni de o araca yüklediler. Pensilvanya'nın maşaları bize bunları yaşattı. Kıyamete kadar iki elim yakalarında olacak.15 Temmuz'dan sonra kamuya, devletime hizmet etmeyi tercih ettim. Kamuya döndükten sonra da Ankara UMKE sorumluluğunu yöneticilerimiz bize tevdi ettiler. Zeytin Dalı Operasyonuna gönüllü olarak katıldım ve Ankara'da 'yılın doktoru' unvanı verildi. Barış Pınarı Operasyonu'na gönüllü olarak katıldım. Devletimin bayrağını dalgalandıracağım yurtiçi ve yurtdışı bütün operasyonlara gönüllü olarak katıldım. Askerlerimize elimizden geldiğince can siperane müdahale ettik. Yeri geldiğinde bütün operasyonlarda görev almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

'BİR KARDEŞ KAZANDIM'

Mehmet Tahir İkiler ise aradan geçen 4 yılın ardından sık sık bir araya geldiği Dr. Almaz ile o gece yaşadıklarını anlatırken duygu dolu anlar yaşadı. Darbe kalkışmasını öğrendikleri an eşiyle birlikte sokağa çıktığını söyleyen İkiler, tankların ve zırhlı araçların Külliye'ye doğru gittiğini görünce oraya gittiklerini kaydetti. İkiler, "Yaşlılar tankların önüne geçti. Sonra bir komutan emir vererek, kalabalığı uzaklaştırmak için önce havaya, sonra bize ateş etti. Daha sonra helikopterden ateş açıldı. Her yerde 'yardım edin' çığlıkları vardı. O sırada yerde yaralı yatan Mehmet ile karşılaştım. Mehmet doktor olduğunu söyledi. Durumu da çok kötüydü bana bacağını gösterip 'ağabey burayı sarmalıyız' dedi. Aklıma gömleğim geldi, hemen üzerimden çıkartıp birkaç düğüm attım. Sonra beyaz bir minibüs geldi, meğerse halı yıkama arabasıymış. Halı yıkama arabasına Mehmet'i ve yaralıları üst üste koyduk hastaneye götürdük. Onların hayatta kalmasını sağladık. Ben şehit olamadım, şahit oldum bu olaylara ve bir kardeş kazandım. Aramızda kuvvetli bir bağ var. Mehmet beni tesadüfen bir televizyon haberinde görmüş sonra bana bir gömlek hediye etti. O gömleği ömür boyu saklayacağım. Yaşananlar acı, Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Pelin ÜZEK KILIÇ- Fatih ERDOĞAN/ANKARA, -