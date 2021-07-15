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15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 kişi Arnavutluk'ta törenle anıldı - Son Dakika

15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 kişi Arnavutluk'ta törenle anıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:35

- 15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 kişi Arnavutluk'ta törenle anıldı Terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimin 5. yılında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 15 Temmuz'da şehit düşen 251 isimi taşıyan anıtın bulunduğu Göl Parkında tören düzenlendi.

- 15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 kişi Arnavutluk'ta törenle anıldı

TİRAN - Terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimin 5. yılında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 15 Temmuz'da şehit düşen 251 isimi taşıyan anıtın bulunduğu Göl Parkında tören düzenlendi.

Terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde hayatını kaybedenler 5. yılında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da anıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından 15 Temmuz şehitlerinin onuruna inşa edilen "15 Temmuz Demokrasi Parkı" içerisinde yer alan 15 Temmuz Şehitleri Kitabesi önünde organize edilen törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye'nin Tiran'daki kurum yöneticileri, yerel STK yöneticileri ve davetliler katıldı. Törende konuşma yapan Büyükelçi Yörük, hayatını kaybeden 251 şehidin aziz hatıralarını ve binlerce gazinin kahramanlığını anmak için toplandıklarını ifade ederek, 15 Temmuz gecesinde Türkiye'nin dört bir yanında kahramanlık hikayeleri yazıldığına dikkat çekti.

"FETÖ'nün Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemeye çalıştığını da biliyoruz"

FETÖ'cü çevrelerin provokasyonuyla 2019 Ağustos ayında 4 kez anıtın saldırıya uğradığını söyleyen Yörük, bu saldırıların faillerinin ve azmettiricilerinin adalete teslim edilememiş olması düşündürücü olduğuna dikkat çekti. FETÖ'nün Arnavutluk'ta da halen bir yapılanması bulunmasından derin bir üzüntü duyduklarını kaydeden Yörük, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü. Bugün darbe girişimine karşı milletimizin verdiği destansı mücadelede hayatını kaybeden 251 şehidimizin aziz hatıralarını ve binlerce gazimizin kahramanlığını anmak için toplanmış bulunuyoruz. 1970'li yıllardan bu yana devletin tüm kurumlarına sızmış ve pusuda beklemiş FETÖ'nün kontrolündeki teröristler bundan tam 5 yıl önce ülkemizdeki demokratik anayasal düzeni yıkmak için Türkiye tarihinin en kanlı terör eylemini gerçekleştirdiler. Çok şükür ki bu hain darbe girişimi sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hükümetimizin ve meclisimizin kararlı duruşuyla demokrasiyi, anayasal düzeni, devleti korumak için canları pahasına sokaklara dökülen milyonlarca vatandaşımızın çabalarıyla hakim bırakıldı. 15 Temmuz gecesinde Türkiye'nin dört bir yanında kahramanlık hikayeleri yazıldı" ifadelerini kullandı.

"Tüm dünyaya Türkiye'nin geçilmez olduğunu bir kez daha ispatlamıştır"

Büyükelçi Yörük, "Türk milleti, demokrasiye, devletimize ve meclisimize sahip çıkarak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşındakine benzer bir bilinçle adeta bir demokrasi destan yazdı. Milletimizin, hainlerin tanklarına, toplarına, uçaklarına karşı kazandığı bu demokrasi zaferinin dünyada eşi benzeri yoktur. 15 Temmuz gecesi Türk milleti her kesimi ile yek vücut olmuş ve 'Türkiye Geçilmez' diyerek vatan müdafaası yapmıştır. O gece Türk milletine bayrağının, vatanının ve devletinin birliğine ve istikbalime sahip çıkmıştır. Tüm dünyaya Türkiye'nin geçilmez olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Siyasi tarihimizdeki bu en kanlı terör eyleminde aralarında Arnavut kökenli vatandaşlarımızın da bulunduğu 251 kahraman vatandaşımız şehit oldu. Binlerce vatandaşımız ise gazilik mertebesine erişti. Bu vesileyle ülkemizin bekası için hiç düşünmeden canını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet ve tüm yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Hepsinin mekanları cennet olsun" diye konuştu. Büyükelçi açıklamasına şöyle devam etti:

"Türkler ve Arnavutlar nasıl 1918'de Çanakkale'de omuz omuza mücadele ettilerse 15 Temmuz gecesinde de beraberlerdi. İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da Türkiye'nin dört bir yanında o gece kader birliği ettiler. Yetmedi İşkodra'dan, Tiran'dan, Debre'den Elbasan'dan, Prizren'den Üsküp'ten araçlarına binip İstanbul'a akın ettiler. FETÖ'nün buradaki uşakları bu gerçeği saklamak için ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Türklerle Arnavutlar arasındaki bu dayanışmanın üstünü örtmek istiyorlar. FETÖ'nün, bu doğrultudaki çalışmalarımızdan ve Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin güçlenmesinden büyük bir rahatsızlık duyduğunun da farkındayız. Bu nedenle, her fırsatta Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemeye çalıştığını da biliyoruz. Ancak, Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce ifade ettikleri gibi, FETÖ'nün Arnavutluk'ta başarılı olmasına asla izin vermeyeceğiz. Başbakan Sayın Rama'nın 2021 Ocak ayındaki ziyareti sırasında resmileştirilen stratejik ortaklığımızla, ikili ilişkilerimiz, sağlık, eğitim, kültür, güvenlik, savunma sanayii, turizm ve ticaret başta olmak üzere, her alanda daha gelişmeye ve güçlenmeye devam edecek."

15 Temmuz şehitleri için ıhlamur ağaçları dikildi

Öte yandan dün TİKA ile Tiran Belediyesi tarafından Tiran'ın Kashar bölgesinde bulunan cadde boyunca 15 Temmuz şehitleri için 251 adet ağaç dikimi yapıldı. Dikilen her ağacın yanında şehitlerin isimleri yazıldı. Ağaç dikimi sırasında konuşma yapan Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj bu ağaçların demokrasi simgesi olduğunu ifade ederek, Türkiye ile Arnavutluk ilişkileri çok iyi olduğuna da dikkat çekti.

15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 kişi Arnavutluk'ta törenle anıldı
15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 kişi Arnavutluk'ta törenle anıldı
15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 kişi Arnavutluk'ta törenle anıldı
15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 kişi Arnavutluk'ta törenle anıldı
15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 kişi Arnavutluk'ta törenle anıldı
15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 kişi Arnavutluk'ta törenle anıldı
15 Temmuz'da hayatını kaybeden 251 kişi Arnavutluk'ta törenle anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Terör, Tiran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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