15 Temmuz'da hayatını kaybedenler KKTC'deki Boğaz Şenliği'nde anıldı - Son Dakika

15 Temmuz'da hayatını kaybedenler KKTC'deki Boğaz Şenliği'nde anıldı

15 Temmuz'da hayatını kaybedenler KKTC'de bulunan Girne Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

15 Temmuz'da hayatını kaybedenler KKTC'de bulunan Girne Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Girne Boğaz Şehitliği'ndeki törene, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, askeri erkan, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.Tören, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçi Başçeri'nin Boğaz Şehitliği'ne çelenk sunmasıyla ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken şehitler için dua ederken tören sonrasında Boğaz Şehitliği'ndeki şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Daha sonra 251 şehit için Boğaz Şehitliği'nde, Lefkoşa Büyükelçiliği, TİKA ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde oluşturulan alana fidan dikildi. Başbakan Tatar, Büyükelçi Başçeri ve komutanlar da vatandaşlarla birlikte zeytin fidesi dikti.


Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, törendeki konuşmasında, 20 Temmuz 1974'te adada ve 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de canlarını feda etmek pahasına mücadele ederek Türk milletinin geleceğini garanti altına alan şehit ve gazilere minnet borcunun asla ödenemeyeceğini de vurgulayarak, "Başta 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve hayatını kaybetmiş gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, halen hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür temenni ediyor, şehitlerimizin geride kalan ailelerine sevgi ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla akşamda Lefkoşa Hala Sultan Camii'nde saat 19.30'da "15 Temmuz Şehitleri Anma ve Milli Birlik Sergisi" nin açılışı yapılacak. Camide akşam namazını takiben saat 20.30'da "15 Temmuz Şehitlerini Yad Programı" düzenlenecek ve şehitler için dua edilecek. - LEFKOŞA

Kıbrıs, Girne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da hayatını kaybedenler KKTC'deki Boğaz Şenliği'nde anıldı - Son Dakika

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