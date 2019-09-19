Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci...
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci...

1 saat önce

15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddiasıyla yargılanan eski Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'a, 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci..., System.String[]

15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddiasıyla yargılanan eski Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'a, 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ömer Tunç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait
İmamoğlu, TEKNOFEST'i ziyaret etti Eski ibb görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası Son dakika: Türkiye'den Rum Kesimi'ne Doğu Akdeniz uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:20:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]