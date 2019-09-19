15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci...
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15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddiasıyla yargılanan eski Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'a, 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:33 Kaynak: AA
15 Temmuz'da İBB Lojistik Destek Binasını işgale giden darbecilerle iş birliği yaptığı ve darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddiasıyla yargılanan eski Lojistik Destek Müdür Yardımcısı Ömer Tunç'a, 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.
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