15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilotun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilotun yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilotun yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile İstanbul'da alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce'nin yargılanmasına devam edildi.

15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilotun yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile İstanbul'da alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen Aykut Yüce'nin yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Yüce, avukatı, Cumhurbaşkanlığı vekilleri avukat Berrin Oymak ile avukat Servet Bıyık katıldı.

Darbe girişimi gecesi halkta korku ve panik yaratmak için savaş uçağıyla İstanbul semalarında alçak uçuş gerçekleştirerek "sonic" patlamalar yapan Yüce, üstlerinden aldığı emirleri uyguladığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanık hakkında Ankara ve İstanbul'da süren soruşturmaların akıbetinin sorulması için ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına yazı yazılması ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme, müzekkere yazılması talebinin kabulünü ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Balıkesir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 07:56 Kaynak: AA
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