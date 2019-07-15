15 Temmuz'da İstanbul'da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı
6 saat önce
15 Temmuz'da İstanbul'da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:50 Kaynak: İHA
15 Temmuz'da İstanbul
'da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu. Güneş, gökyüzünü kızıla boyadı. 15 Temmuz'da İstanbul'da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu. Büyük Çamlıca
Camii avlusundan kaydedilen görüntüde, güneş batarken gökyüzünün kızıla büründüğü görüldü. Gökyüzünü kızıla boyayan güneşin batışı havadan da görüntülendi.
(İHA)
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