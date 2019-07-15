Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'da İstanbul'da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı
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15 Temmuz'da İstanbul'da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı

5 saat önce

15 Temmuz'da İstanbul'da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandıİSTANBUL - 15 Temmuz'da İstanbul'da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu.

15 Temmuz'da İstanbul'da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı
İSTANBUL - 15 Temmuz'da İstanbul'da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu. Güneş, gökyüzünü kızıla boyadı.
15 Temmuz'da İstanbul'da gün batımı, benzerine az rastlanan görüntü oluşturdu. Büyük Çamlıca Camii avlusundan kaydedilen görüntüde, batan güneşin gökyüzünü kızıla boyadığı görüldü. Gökyüzünü kızıla boyayan güneşin batışı havadan da görüntülendi.
15 Temmuz'da İstanbul'da güneş batarken gökyüzü kızıla boyandı
İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:43 Kaynak: İHA
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