Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'da İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci'ye...
Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci'ye...

15 Temmuz'da İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci'ye...

6 saat önce

15 Temmuz'da İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz'da İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci'ye..., System.String[]

15 Temmuz'da İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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