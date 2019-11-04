15 Temmuz'da İstanbul Valisini derdest etme planını organize eden eski Albay Süleyman Demirci'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

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Vapurda kadınları taciz eden adam için 6 yıla kadar hapis istendi