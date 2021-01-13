15 Temmuz'da kadeh kaldırıp şarkı söyleyen Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istemi - Son Dakika

15 Temmuz'da kadeh kaldırıp şarkı söyleyen Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istemi

13.01.2021 16:32
15 Temmuz'da kadeh kaldırıp şarkı söyleyen Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istemi, System.String[]

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp şarkı söylediği görüntülerle ilgili yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp şarkı söylediği görüntülerle ilgili yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık, "suçu ve suçluyu övme" suçundan tutuksuz yargılanan Gürkan'ın 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda şarkı söylerken çekilen ve elinde kadehle "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var, içelim" dediği duyulan görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan açılan davanın yeni celsesi bugün görüldü. Edirne 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına tutuksuz olarak yargılanan Edirne Belediye Başkanı Gürkan katılmadı. Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı'nın hazır bulunduğu duruşmada, eğlence mekanının sahibi Savaş Coşkun tanık olarak dinlendi.

"ŞİİR OKUMAYI, TÜRKÜ SÖYLEMEYİ SEVİYOR"

Savaş Coşkun, Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi eğlence mekanına üniversite arkadaşlarından oluşan yaklaşık 15 kişilik grup ile geldiğini, şiir okumayı ve türkü söylemeyi sevdiği için sahneye davet ettiğini söyledi. Coşkun, "FETÖ darbe girişimini ise mekana sonradan gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile dönemin milletvekili merhum Erdin Bircan'dan öğrendi. Arkadaşlarının bulunduğu masaya söz konusu videodaki sözlerle selam vererek, sahneden indi. Darbeyi övmedi. Daha sonra mekandan ayrıldı" dedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Gürkan'a 2 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, FETÖ'nün 15 Temmuz gecesindeki darbe girişiminde yaşanan olayın video kayıtlarının araştırılmasına karar vererek, duruşmayı 12 Mart'a erteledi.

(Koray Ustabaşı/İHA)

Darbe Girişimi, Recep Gürkan, Edirne, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da kadeh kaldırıp şarkı söyleyen Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istemi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kulüpler Birliği devreye girdi! Çok konuşulan yabancı kuralı değişiyor mu? Altının kilogramı 443 bin 200 liraya geriledi CIA, elindeki tüm UFO belgelerini kamuya açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi
Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin gündemindeki Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin gündemindeki Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı         
17:22
Antalya'da turistler dev dalgalarının önünde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı Antalya'da turistler dev dalgalarının önünde fotoğraf çektirebilmek için birbirleriyle yarıştı         
16:54
Son Dakika: Bilim Kurulu saat 18.00'de aşı gündemiyle toplanacak Son Dakika: Bilim Kurulu saat 18.00'de aşı gündemiyle toplanacak         
16:49
Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığa karşı harekete geçti! 48 ilde 100 tane yeraltı barajı yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı kuraklığa karşı harekete geçti! 48 ilde 100 tane yeraltı barajı yapılacak         
16:23
Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor         
15:53
Son Dakika! Putin Moskova'daki Karabağ zirvesinin ardından Erdoğan'ı bilgilendirdi Son Dakika! Putin Moskova'daki Karabağ zirvesinin ardından Erdoğan'ı bilgilendirdi         
15:33
İstanbul'da kar yağışının cuma gecesi saat 03.00-04.00 sularında başlaması bekleniyor İstanbul'da kar yağışının cuma gecesi saat 03.00-04.00 sularında başlaması bekleniyor         
15:00
Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir         
14:48
Okul müdürü, almak istediği evi başkasına satan emlakçıyı öldüresiye dövdü Okul müdürü, almak istediği evi başkasına satan emlakçıyı öldüresiye dövdü         
14:22
Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı Vücudunda unutulan kateter teli, 5 yıl sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı         
12:35
Et ve kemik dolu çantanın bulunduğu olay yerinde bir çanta daha bulundu Et ve kemik dolu çantanın bulunduğu olay yerinde bir çanta daha bulundu         
12:24
Maske takmadığı için olay çıkaran kadın, bu kez de güzellik merkezini birbirine kattı Maske takmadığı için olay çıkaran kadın, bu kez de güzellik merkezini birbirine kattı         
12:14
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 17:32:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz'da kadeh kaldırıp şarkı söyleyen Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a 2 yıl hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei