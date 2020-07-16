15 Temmuz'da köprüde darbeye direnen Filistinli genç yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika

15 Temmuz'da köprüde darbeye direnen Filistinli genç yaşadıklarını AA'ya anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da öğrenci olan, Filistinli Vecd Goşe, o zamanki ismi Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeye karşı durdu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da öğrenci olan, Filistinli Vecd Goşe, o zamanki ismi Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeye karşı durdu.

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Türkiye'deki eğitimini tamamladıktan sonra Kudüs'e dönen Goşe, darbenin 4'üncü yılında AA muhabirine, o karanlık gecede yaşadıklarını anlattı.

İstanbul'da üniversite okurken Altunizade'de kaldığı öğrenci yurdunda 15 Temmuz akşamı televizyondan ülkede olağan dışı bazı durumların yaşandığını öğrendiğinde bu durumu hemen arkadaşlarına sorduğunu anlatan Goşe, ilk defa o zaman "darbe" kavramıyla tanıştığını ifade etti.

"Yanı başımda vurularak şehit olanlar ve yaralananlar oldu"

Filistinli genç, şunları söyledi:

"Biz adeta bir talimat bekliyorduk. İşte o talimat da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı'nın çağrısı üzerine Türk arkadaşlarım ile yurttan çıkarak Boğaziçi Köprüsü'ne doğru yürümeye başladık. İlk çıkanların biz olacağını sanıyorduk ancak sokağa çıktığımızda on binlerin bizden önce davrandığını gördük. Köprüye kadar yürüdüm. Tam çatışmanın olduğu bölgeye geldim. Yanı başımda vurularak şehit olanlar ve yaralananlar oldu."

Goşe, o gece orada şehit olsaydı hiç üzülmeyeceğini çünkü kendisini Filistin'e olduğu kadar Türkiye'ye de ait hissettiğini dile getirdi.

"Hiç çekinmeden o gece darbeye karşı verilen sivil mücadeleye katıldım"

"Türkiye'yi en az kendi vatanım Filistin kadar seviyorum. Onun için ben de hiç çekinmeden o gece darbeye karşı verilen sivil mücadeleye katıldım." diyen Goşe, şöyle konuştu:

"Çünkü biz bir ümmetiz. Kudüs'ü ve Filistin'i sevdiğim kadar, İstanbul'u da seviyorum. Kudüs ve İstanbul benim için kardeştir. Türkiyeliler ile Filistinliler her zaman, bugün ve yarın kardeştir ve kardeş olarak kalacaktır."

"Bu insanlar ülkelerini özgür görmek istiyorlardı"

Köprüdeki darbeci askerlerin işgal askerleri gibi hareket ettiğine dikkati çeken Goşe, "Çünkü bizim için masum insanları öldüren herkes işgalcidir. Bunlar, kendi halkını öldürmeye kalkışmışlardı. Allah, Türkiye ve Filistin şehitlerine rahmet etsin." dedi.

O gece Türkiye'de halkın gösterdiği büyük bir kahramanlığa şahit olduğunu vurgulayan Goşe, "Bu insanlar ülkelerini özgür görmek istiyorlardı ve şehit olmaktan çekinmiyorlardı." diye konuştu.

"Polis, sarıldı ve alnımdan öptü: İnşallah bugün burada değil, Kudüs'te şehit olursun"

Türklerin Filistinlilere olan sevgisini o gece bile gösterdiğine işaret eden Goşe, köprüde bir polisle aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Orada bulunan bir polis bana biraz geri çekilmemi, bulunduğum yerin tehlikeli olduğunu söyledi. Ben de geri çekilmek istemediğimi ve diğer arkadaşlarımla kalmak istediğimi belirttim. Polis, bana nereli olduğumu sordu, ben de Filistinli olduğumu ifade ettim. Filistinli olduğumu öğrenince bana sarıldı ve alnımdan öptü. 'İnşallah bugün burada şehit olmazsın, Kudüs'te şehit olursun' dedi. Ben de ona 'Hayalim birgün Kudüs'te şehit olmaktı ama bugün burada şehit olursam hiç üzülmem, kendimi bu topraklara ait hissediyorum' dedim."

Boğaziçi Köprüsü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:53 Kaynak: AA

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