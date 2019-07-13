15 Temmuz’da Marmaray ücretsiz olacak
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz günü saat 06.00'dan 16 Temmuz saat 05.59'a kadar tüm Marmaray trenlerinin ücretsiz olacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz günü saat 06.00'dan 16 Temmuz saat 05.59'a kadar tüm Marmaray
trenlerinin ücretsiz olacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:37
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