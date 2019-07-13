Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz’da Marmaray ücretsiz olacak
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15 Temmuz’da Marmaray ücretsiz olacak

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz günü saat 06.00'dan 16 Temmuz saat 05.59'a kadar tüm Marmaray trenlerinin ücretsiz olacağını söyledi.

15 Temmuz’da Marmaray ücretsiz olacak, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz günü saat 06.00'dan 16 Temmuz saat 05.59'a kadar tüm Marmaray trenlerinin ücretsiz olacağını söyledi.
Mehmet Cahit Turhan, Marmaray, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:37 
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