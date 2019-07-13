Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'da otobüs ve tramvaylar ücretsiz olacak
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15 Temmuz'da otobüs ve tramvaylar ücretsiz olacak

2 saat önce

Türkiye; F16'larla, koca tanklarla, silahlarla tam 3 yıl önce demokrasiyi kesintiye uğratmak isteyen karanlık güçlere karşı halkın eşsiz kahramanlığıyla yazılan destanı, yeniden Dünya'ya duyuracak.

15 Temmuz'da otobüs ve tramvaylar ücretsiz olacak, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 17.00-00.00 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek anma etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlara toplu taşıma hizmetlerini ücretsiz sunacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin üçüncü yılı dolayısıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Gazi şehirde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Ulaşım AŞ (GAZİULAŞ),15 Temmuz'da vatandaşların şehir merkezine daha rahat gelebilmesi amacıyla otobüs ve tramvayları ücretsiz yapacak.

SES SANATÇISI YILDIZDOĞAN SAHNEYE ÇIKACAK

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı çerçevesinde, ses sanatçısı Mustafa Yıldızdoğan, saat 22.00'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sevilen şarkılarını seslendirecek, demokrasi aşığı Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Konserin hemen ardından saat 23.00'da Payitaht Abdulhamid dizisinin Tahsin Paşa'sı Bahadır Yenişehirlioğlu, söyleşi etkinliği düzenleyecek.

Gaziantep, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:44 Kaynak: Bültenler
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