15 Temmuz'da Samandıra Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin davada karar - Son Dakika

15 Temmuz'da Samandıra Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin davada karar

06.11.2020 18:37
15 Temmuz'da Samandıra Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin davada karar, System.String[]

Yargıtay Ceza Dairesi'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 sanıklı davada verilen hükmü kısmen bozmasının ardından, 18 sanık hakkında yeniden yapılan yargılamada karar açıklandı.

Yargıtay Ceza Dairesi'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 sanıklı davada verilen hükmü kısmen bozmasının ardından, 18 sanık hakkında yeniden yapılan yargılamada karar açıklandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda görülen duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları ile müdahil Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı.

Duruşmada, sanıklar beraatlerini talep ederken müdahil avukatı da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan eski üsteğmen Gökhan Mengeş'i, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın bu suçu yardım eden sıfatıyla işlemesi ve kişiliği ile cezanın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alan heyet, ağırlaştırmış müebbet hapsi 13 yıl 4 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanıklar eski astsubaylar Kemal Özer, Murat Göktürk, Murat Kılıç ve Süleyman Şimşek'i de önce "anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden heyet, bu sanıkların cezalarını da yardım eden sıfatları bulunması sebebiyle 12 yıl altışar aya indirerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, 13 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan beraatlerine, "anayasayı ihlal", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarında ise haklarında ceza verilmesine yer olmadığı kanaatine vararak, tahliyelerine hükmetti.

Davanın geçmişi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin 22 sanık İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılandı. Kararını 3 Nisan 2018'de açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Serkan Kocapınar, Serdar Erdoğan, Suat Can ve eski üsteğmenler Mustafa Özkula ile Gökhan Mengeç'in "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarına karar vererek, bu sanıkların suçlarında indirim uygulamamıştı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık eski uzman erbaş Mehmet Ali Gürcü, Ferhat Çakır, Hasan Hüseyin Öner, Mesut Kaman, Emir Bayram Büyük, İbrahim Gürpınar, Sadık Karcı, Hakan Dündar, Süleyman Şentürk, Muhammed Anıl Bolat ile eski astsubaylar Murat Kılıç, Süleyman Şimşek, Murat Göktürk, Kemal Özer ve eski asteğmenler Yiğiter Dursun, Ahmet Sarıgül, Oğuz Gündoğdu'nun da "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmederek, sanıkların duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle cezalarını müebbet hapis cezasına indirmişti.

Mahkeme heyeti, 22 sanığa "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından dava açılmış ise de "anayasayı ihlal" suçundan mahkumiyet kararı verildiğinden ve bahsedilen suçların "geçitli suç" kuralları çerçevesinde eridiği anlaşıldığından sanıklara bu suçlardan ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 18 sanık yönünden verdiği kararı bozarak dosyayı ilgili mahkemesine geri göndermişti.

Samandıra gişeleri, Türkiye, Karar, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da Samandıra Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin davada karar - Son Dakika


Son Dakika

Trump'ın danışmanları ikiye bölündü! Bir grup yarıştan çekilmek isterken, diğer grup "mücadele edelim" diyor Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Pınar Gültekin cinayetinde katilin anne ve babasının da olayın içinde olduğu iddia edildi Neye uğradıklarını şaşırdılar! Ermenistan ordusu tank ve askeri araçları bırakarak kaçtı Sibel Can'ın bir erkekle aynı araçta görüntülenen kızı, ne yapacağını bilemedi Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı
Gaziantep FK maçına saatler kala Beşiktaşlı Necip Uysal kadrodan çıkarıldı Gaziantep FK maçına saatler kala Beşiktaşlı Necip Uysal kadrodan çıkarıldı         
18:36
Biden'ın evinin bulunduğu bölgede Biden'ın evinin bulunduğu bölgede "hava sahasına kısıtlama" getirildi         
18:07
Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi         
17:57
Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi         
17:32
TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
17:05
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı Seyir halinde cep telefonundan canlı yayın yaparken otomobili devirdi: 8 yaralı         
15:37
RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza         
15:24
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia ve Pensilvanya'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 18:52:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz'da Samandıra Gişeleri'ndeki olaylara ilişkin davada karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei