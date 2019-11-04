Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'da sözde atama listesinde "İstanbul TRT Müdürü" olarak geçen albay Hüseyin Ergezen,...
Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da sözde atama listesinde 'İstanbul TRT Müdürü' olarak geçen albay Hüseyin Ergezen,...

15 Temmuz'da sözde atama listesinde "İstanbul TRT Müdürü" olarak geçen albay Hüseyin Ergezen,...

6 saat önce

15 Temmuz'da sözde atama listesinde "İstanbul TRT Müdürü" olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı.

15 Temmuz'da sözde atama listesinde

15 Temmuz'da sözde atama listesinde "İstanbul TRT Müdürü" olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:32 Kaynak: AA
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