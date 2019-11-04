15 Temmuz'da sözde atama listesinde "İstanbul TRT Müdürü" olarak geçen albay Hüseyin Ergezen,...
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15 Temmuz'da sözde atama listesinde "İstanbul TRT Müdürü" olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:32 Kaynak: AA
15 Temmuz'da sözde atama listesinde "İstanbul TRT Müdürü" olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı
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