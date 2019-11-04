15 Temmuz'da sözde atama listesinde " İstanbul TRT Müdürü" olarak geçen albay Hüseyin Ergezen, ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl hapse çarptırıldı

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CHP'den askerlik teklifi: Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primleri devlet tarafından ödensin

Birlik başkanı, Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan otobüs şoförünü savundu: Kasti bir şey olsa, direkt durağa girer