15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil anıt oldu - Son Dakika

15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil anıt oldu

?15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Esenler'de tankın altında kalarak ezilen otomobilden sağ kurtulan beş arkadaşın bulunduğu otomobil, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde anıt olarak sergilenmeye başlandı.

?15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Esenler'de tankın altında kalarak ezilen otomobilden sağ kurtulan beş arkadaşın bulunduğu otomobil, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde anıt olarak sergilenmeye başlandı.

Esenler'deki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde tankın ezdiği araç anıt olarak sergilenmeye başlandı, anıt açılışına katılanlar arasında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, tankın ezdiği aracın sahibi Şahin Kurumuş bulunuyordu.

?15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara çağırmasının ardından otomobiliyle sokağa çıkan Şahin Kurumuş ve dört arkadaşı, Esenler'de içinde bulundukları otomobilde hain darbecilerin saldırısında tankın altında kalmıştı. O gece tankın altında kalıp ezilen ve 5 kişinin mucizevi bir şekilde sağ kurtulduğu araç, karanlık geceyi unutturmamak adına 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde '15 Temmuz Anıtı' olarak yer alacak.  ?Aynı zamanda 40 fotoğraftan oluşan sergide, darbeciler tarafından kullanılan tankın altında ezilen otomobil ve aynı gece Esenler'de gösterilen direnişin fotoğrafları yer alıyor.

"ARKAMIZDAKİ ARABALARI TANKIN EZDİĞİNİ GÖRDÜM"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "15 Temmuz gecesinin elbette unutulmaz hikayeleri vardır, 15 Temmuz aslı itibariyle baktığınızda bir milletin millet olduğunu yeniden tarihe yazdığı, lideriyle milletinin bir gönül birlikleri içerisinde nasıl buluştuğunu gösterdiği çok anlamlı bir gecedir. Bir millet olarak kendi özgürlüğü ve geleceği için canını, malını nasıl yok sayabileceğini gösterdiği bir geceydi. İşte o gecenin gerçekten hafızalarda kalması ve unutulmaması için çok önemli semboller var. Tankların ezdiği araçlar da bu sembollerden bazıları, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde tankın ezdiği bir aracı sergileyerek hiçbir zaman unutulmasın ve her gelen çocuk buraya ezilmiş arabayı niye koymuşlar diye baktığında buradaki açıklamayı okuyarak bu aracın hikayesini dinleyerek nasıl bir toprakta yaşadığını yeniden fark etsin istedik" dedi.

Tankın ezdiği aracın sahibi Şahin Kurumuş, "O gece evdeydik, darbenin olduğunu öğrendik Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktık. Arkamızdan gelen üç arabayı tankın ezdiğini gördüm, arabadaki arkadaşlarıma arabaları tank eziyor cümlemi bitiremeden tank bizim de üzerimizden geçti. Hepimiz arabadan sağlıklı çıktık, ölen olmadı. Allah bize bir daha bu 15 Temmuz'u yaşatmasın. Bugün olsa yine çıkarım yine yaparım." diye konuştu.

"Geçmişimizi, nasıl bugünlere geldiğimizi bu topraklar için canlarından kahramanca vazgeçip, bu toprakları vatan yapmak için kanlarını akıtan şehitlerimizi yad etmek için buradayız" diyen 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, "Burada uzun yıllar sergileyeceğimiz, milletimizin kendi geçmişini bilmesi anlamında burası çok önemli. 15 Temmuz'u gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak hepimizin boynunun borcu. Biz de 15 Temmuz Derneği olarak bunu kendimize ilke edinmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz. Geçmişimizi, nasıl bugünlere geldiğimizi bu topraklar için canlarından kahramanca vazgeçip, bu toprakları vatan yapmak için kanlarını akıtan şehitlerimizi yad etmek için 15 Temmuz'u Çanakkale'yi tüm tarihi yad etmek için bu araçları buraya koyduk ki gelecek nesillerimiz 15 Temmuz nedir diye baktığında kenetlenmeyi, birlik ve beraberlik olmayı görmüş olacaklar" şeklinde konuştu.


Millet Bahçeleri, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil anıt oldu - Son Dakika

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