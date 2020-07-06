-15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Bahçelievler'de sergilendi - Son Dakika

-15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Bahçelievler'de sergilendi

İSTANBUL - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde tankın altında kalarak ezilen otomobil, Bahçelievler'de sergilendi. Öte yandan sergide aynı gece İstanbul ve Bahçelievler'de yaşanan anların fotoğrafları da yer aldı.

15 Temmuz 2016 gecesi Nilüfer Altaylar 7 yaşındaki oğlu Görkem Mert ve 9 yaşındaki kızı Zümrüt Çiçek ile annesini ziyaretten Beylikdüzün'deki evine giderken Fetullahçı terör örgütü üyesi darbecilerin kullandığı tank otomobilini ezdi. O otomobil o kara geceyi unutmamak için Bahçelievler'de bulunan Kamu Binaları Meydanı'nda sergilendi. Törene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın yanısıra birçok kişi katıldı. Serginin açılışında 15 Temmuz şehitleri için Kuran'ı Kerim tilaveti okundu.

"Böyle bir hainlik yok"

15 Temmuz gecesi yaşanılanların unutulmaması gerektiğini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır "Ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere kanmayacağız, fırsat vermeyeceğiz. Biz ülkemizin devletimizin yanındayız. O FETÖ'cü hainler o gece asker kılığına girdiler. Düşünebiliyor musunuz? Bir anne çocuklarını Esenler'den alıyor Beylikdüzü'ne götürüyor daha güvenli olması için sağ tarafından bir tank eziyor. Böyle bir anlayış yok dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hainlik yok. Savaşında bir kuralı bir namusu vardır, siz bir arabanın üzerine tankı süremezsiniz. Bir tankla Cumhurbaşkanının evini, Dolmabahçe'yi, kaymakamlıkları hedef alamazsınız" ifadelerini kullandı.

"Korkunç bir geceydi"

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Nilüfer Altaylar ise, "Yolda Gaziosmanpaşa Meydana çıkmak isteyenleri çıkardım. Daha sonra evime gitmek için yola çıktım. Görkem ve ablası yolda yer değiştirdi. Esenler Tem yoluna geldiğimizde vatandaşlar sokak ve meydanlardaydı. Araba durunca arkadan bir şey çarptı bana kafamı çevirdiğimde tank paletinin geçtiğini öğrendim tank burnumun ucundan geçti. Bana ve kızıma bir şey olmadı oğlum koltukta sıkışmıştı. Tankın geçtiği sağ tarafını ezmişti elmacık kemiği ve kalça kemiği kırılmıştı" dedi.

"2 hafta hastanede yattım"

Görkem Mert ise "O gece arkadan bir şey çarptı araba zannettik annem sağ tarafına baktığında tank geçti ben koltuğa sıkışmıştım annem ve ablam aşağıya indiler. Annem tek başına koltuktan beni çıkaramayınca vatandaşlar yardım ettiler beni kucaklayıp hastaneye götürdüler" diye konuştu.