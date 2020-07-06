-15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Bahçelievler'de sergilendi - Son Dakika

-15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Bahçelievler'de sergilendi

-15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Bahçelievler'de sergilendi FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde tankın altında kalarak ezilen otomobil, Bahçelievler'de sergilendi.

-15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Bahçelievler'de sergilendi

Iraklı Güvenlik Uzmanı Hişam Haşimi, silahlı saldırı sonucu öldü
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin

İSTANBUL - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde tankın altında kalarak ezilen otomobil, Bahçelievler'de sergilendi. Öte yandan sergide aynı gece İstanbul ve Bahçelievler'de yaşanan anların fotoğrafları da yer aldı.

15 Temmuz 2016 gecesi Nilüfer Altaylar 7 yaşındaki oğlu Görkem Mert ve 9 yaşındaki kızı Zümrüt Çiçek ile annesini ziyaretten Beylikdüzün'deki evine giderken Fetullahçı terör örgütü üyesi darbecilerin kullandığı tank otomobilini ezdi. O otomobil o kara geceyi unutmamak için Bahçelievler'de bulunan Kamu Binaları Meydanı'nda sergilendi. Törene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın yanısıra birçok kişi katıldı. Serginin açılışında 15 Temmuz şehitleri için Kuran'ı Kerim tilaveti okundu.

"Böyle bir hainlik yok"

15 Temmuz gecesi yaşanılanların unutulmaması gerektiğini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır "Ülkemizin birliğini bozmak isteyenlere kanmayacağız, fırsat vermeyeceğiz. Biz ülkemizin devletimizin yanındayız. O FETÖ'cü hainler o gece asker kılığına girdiler. Düşünebiliyor musunuz? Bir anne çocuklarını Esenler'den alıyor Beylikdüzü'ne götürüyor daha güvenli olması için sağ tarafından bir tank eziyor. Böyle bir anlayış yok dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hainlik yok. Savaşında bir kuralı bir namusu vardır, siz bir arabanın üzerine tankı süremezsiniz. Bir tankla Cumhurbaşkanının evini, Dolmabahçe'yi, kaymakamlıkları hedef alamazsınız" ifadelerini kullandı.

"Korkunç bir geceydi"

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Nilüfer Altaylar ise, "Yolda Gaziosmanpaşa Meydana çıkmak isteyenleri çıkardım. Daha sonra evime gitmek için yola çıktım. Görkem ve ablası yolda yer değiştirdi. Esenler Tem yoluna geldiğimizde vatandaşlar sokak ve meydanlardaydı. Araba durunca arkadan bir şey çarptı bana kafamı çevirdiğimde tank paletinin geçtiğini öğrendim tank burnumun ucundan geçti. Bana ve kızıma bir şey olmadı oğlum koltukta sıkışmıştı. Tankın geçtiği sağ tarafını ezmişti elmacık kemiği ve kalça kemiği kırılmıştı" dedi.

"2 hafta hastanede yattım"

Görkem Mert ise "O gece arkadan bir şey çarptı araba zannettik annem sağ tarafına baktığında tank geçti ben koltuğa sıkışmıştım annem ve ablam aşağıya indiler. Annem tek başına koltuktan beni çıkaramayınca vatandaşlar yardım ettiler beni kucaklayıp hastaneye götürdüler" diye konuştu.

Bahçelievler, TEM Otoyolu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel -15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Bahçelievler'de sergilendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 18:04 Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir 17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:39 İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
Iraklı Güvenlik Uzmanı Hişam Haşimi, silahlı saldırı sonucu öldü
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 1086 yeni vaka tespit edildi
20:24
Maçın ikinci yarısı hızlı başladı! Kayseri'de ilk gol sesi geldi
20:02
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
19:55
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 22:16:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: -15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Bahçelievler'de sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]