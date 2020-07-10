15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Esenler'de sergileniyor - Son Dakika

15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Esenler'de sergileniyor

15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Esenler'de sergileniyor 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Esenler'de tankın altında kalarak ezilen otomobil, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde anıt olarak sergilenmeye başlandı.

15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Esenler'de sergileniyor

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Esenler'de tankın altında kalarak ezilen otomobil, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde anıt olarak sergilenmeye başlandı. 4 yıl sonra yaşanılanları bir daha anlatan otomobilin sürücüsü Şahin Kurumuş, "Allah'ım bir daha başımıza böyle bir şey getirmesin. Bu hainlere de gün yüzü göstermesin. Bugün olsa yine çıkarım" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler'den Atatürk Havalimanı'na giderken darbeciler tarafından kullanılan tankın altında kalarak ezilen otomobil, kara günün unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde sergilenmeye başlandı. 15 Temmuz Anıtı'nın önüne aracın hikayesinin anlatıldığı bir panoda da yerleştirildi. Aynı zamanda 40 fotoğraftan oluşan sergide, aynı gece Esenler'de gösterilen direnişin fotoğrafları da yer aldı.

"Tarih ve hikayeyle bu anıtı yaşatmaya çalışacağız"

15 Temmuz gecesi hafızalara kazınması gereken birçok hikaye olduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "15 Temmuz gecesinin unutulmaz hikayesi elbette vardır. 15 Temmuz gecesi aslında bir milletin millet olduğu, yeniden tarih yazdığı gönül birliği ile nasıl buluştuğumuzu göstermiştir. Millet olarak kendi özgürlüğü için canını, malını nasıl yok sayabileceğini göstereceği anlamlı bir geceydi. O gecenin hafızalara kazınmasını sağlayacak çok önemli semboller var. Sembollerden bir tanesi de arkamızda görmüş olduğunuz içerisinde 5 kişi olan bu araç. O gece tankların ezdiği insanlar istedik ki 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde hiçbir zaman unutulmasın ve her gelen çocuk biyografiyi okusun nasıl bir toprakta yaşadığımızı anlasın. Böylece hafızlardan hiçbir zaman eksilmesin istedik. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnsanlarımız tankla şehit edildiler diri diri ezildiler. Burası daha önce askeri kışlaydı. 1912'den beri kışla olarak kullanılmıştı. Buradaki askerlerimizin bir kısmı 15 Temmuz'da aktif rol aldıkları sonradan ortaya çıktı. Bu açıdan burada bu aracın sergileniyor olması tarihi anlamda da çok önemli bir yer. Onun için bu tarih ve hikayeyle bu anıtı yaşatmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Bugün olsa yine çıkarım"

Tankın altında kalarak ezilen otomobili kullanan Şahin Kurumuş ise, "O gece evdeydik darbenin olduğunu öğrendik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokağa çıktık. 5 arkadaşımla birlikte Esenler ilçe karakoluna gittik. Orada bize burada yapılacak bir şey yok dediler. Daha sonra havalimanına doğru yola çıktık. Arkamızda 3 arabayı tankın ezdiğini gördüm. Bir süre sonra tan bizim de üzerimizden geçti. Allah'a çok şükür hiç birimize bir şey olmadı. Allah'ım bir daha başımıza böyle bir şey getirmesin. Bu hainlere de gün yüzü göstermesin. Bugün olsa yine çıkarım" şeklinde konuştu.

Millet Bahçeleri, Esenler, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Esenler'de sergileniyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:02 Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı 18:00 26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim 18:00 Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi 17:31 Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon 17:02 Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu 16:16 Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti 15:47 Klimalardan yayılan Lejyoner hastalığına dikkat! Koronavirüs ile benzerliği dikkat çekiyor 15:36 Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 08:25 Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Avrupa Ligi'ndeki Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak
20:40
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
20:11
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
19:59
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
19:44
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
19:39
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
19:30
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor
18:47
Kırmızı bültenle aranan 4 şahıs yakalanarak ülkeye getirildi
18:23
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 20:50:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz'da tankın ezdiği otomobil Esenler'de sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]