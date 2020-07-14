15 Temmuz'da tankların üzerine yürüyen gazi Zekeriya Çılgı: "Biz o gece ölümü öldürmüştük" - Son Dakika

15 Temmuz'da tankların üzerine yürüyen gazi Zekeriya Çılgı: "Biz o gece ölümü öldürmüştük"

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini engellemek için misafir kaldığı evden çıkarak tankların üzerine yürüyen Erzurumlu gazi Zekeriya Çılgı, "Seyit Onbaşı anlatıldığında hikaye gibi gelirdi, anlamak için anı yaşamak lazımmış.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini engellemek için misafir kaldığı evden çıkarak tankların üzerine yürüyen Erzurumlu gazi Zekeriya Çılgı, "Seyit Onbaşı anlatıldığında hikaye gibi gelirdi, anlamak için anı yaşamak lazımmış. Biz o gece ölümü öldürmüştük." dedi.

Lastiği patlayan minibüs devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gün düğün nedeniyle Ankara'da bulunan 4 çocuk babası, 44 yaşındaki Çılgı, Sıhhiye semtinde halkın üzerine sürülen tanklara karşı koyduğu sırada bacağına isabet eden kurşunla yaralanarak gazi oldu.

Çılgı, AA muhabirine, "karanlık gece"de halkın tanklara karşı koyarak gösterdiği kahramanlığı anlattı.

Ankara'da çocuklarını lunaparkta eğlendirirken F-16'ların alçaktan uçuş yapmasıyla tedirgin olup eve döndüklerini belirten Çılgı, "Televizyondan köprüleri askerlerin tuttuğunu görünce babam, darbe yapıldığını söyledi. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım da yaşanan olayın kalkışma olduğunu dile getirdi. Darbe olursa sonumuzun Suriye gibi olacağını öngörüp dışarı çıktık." diye konuştu.

Kızılay'a gitmek için 2 yeğeniyle evden çıktığını dile getiren Çılgı, Sıhhiye civarında koridor oluşturan polislerin ilerlemelerine izin vermemesi üzerine, onların yanında durduklarını söyledi.

"Tekbirler eşliğinde tankların üstüne yürüdük"

Bu sırada vatandaşların da sokağa çıktığını ve tankların konvoy eşliğinde geldiğini anlatan Çılgı, şöyle devam etti:

"Sıhhiye'ye, tekbirler eşliğinde tankların üzerine yürüdük. Amacımız tanktaki askere 'Senin burada kardeşin, yeğenin, baban ya da ailen var, sen tankla kimin üzerine gidiyorsun?' demekti. Tanktaki asker kılıklı terörist, beylik silahıyla ateş ederek bacağımdan vurdu. Kasığımda yanma hissettim. Adım atmayınca vurulduğumu anladım, sonra yeğenlerim hastaneye götürdü."

Çılgı, sağlık personeli dışında kimsenin bulunmadığı hastanenin, yarım saat sonra ise yaralılarla dolduğunu belirtti.

Gazi Çılgı, "Darbe, ülkeyi işgal hareketiydi. Namusumuza ve vatanımıza sahip olmak için dışarı çıktık, o ana kadar askerimizin darbe yapacağını düşünmüyorduk. Sokakta asker kıyafeti giymiş teröristlerin halka ateş ettiğini gördük. Oradaki mücadelede Allah şehitlik nasip etmedi, gazilikle şereflendirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, vatandaşların da Erdoğan'a ve vatanına sahip çıkmasıyla darbenin püskürtüldüğünü vurgulayan Çılgı, şunları kaydetti:

"Seyit Onbaşı anlatıldığında hikaye gibi gelirdi, anlamak için anı yaşamak lazımmış. Biz o gece ölümü öldürmüştük. Evin tek çocuğuyum, yağmurlu havada dışarı bırakmayan annemden o gece helallik istediğimde 'Allah işini rast getirsin.' dedi. Karşımızdaki tanktı, elimizde tehdit unsuru bir şey yoktu ama sanki ellerimiz onların çelik tankını parçalayacak güçteydi. Onlara karşı korku yoktu, o zaman Seyit Onbaşı'yı daha iyi anladım."

Çılgı, Çanakkale ve Kurtuluş savaşları gibi 15 Temmuz'un da unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da tankların üzerine yürüyen gazi Zekeriya Çılgı: 'Biz o gece ölümü öldürmüştük' - Son Dakika

Son Dakika

18:12 Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 17:10 Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı 16:58 Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı
Ayasofya'nın ibadete açılmasından rahatsız olan Yunanistan'dan küstah sözler: Dar görüşlü bir hareket
18:12
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Son Dakika: Tire'deki orman yangınına müdahale etmek için yola çıkan araç kaza yaptı: 2 şehit, 2 yaralı
17:10
Tartıştığı eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti
16:58
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı
15:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 18:26:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz'da tankların üzerine yürüyen gazi Zekeriya Çılgı: "Biz o gece ölümü öldürmüştük" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]