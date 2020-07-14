15 Temmuz'da tankların üzerine yürüyen gazi Zekeriya Çılgı: "Biz o gece ölümü öldürmüştük" - Son Dakika

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini engellemek için misafir kaldığı evden çıkarak tankların üzerine yürüyen Erzurumlu gazi Zekeriya Çılgı, "Seyit Onbaşı anlatıldığında hikaye gibi gelirdi, anlamak için anı yaşamak lazımmış. Biz o gece ölümü öldürmüştük." dedi.

FETÖ'nün darbe girişiminin yaşandığı gün düğün nedeniyle Ankara'da bulunan 4 çocuk babası, 44 yaşındaki Çılgı, Sıhhiye semtinde halkın üzerine sürülen tanklara karşı koyduğu sırada bacağına isabet eden kurşunla yaralanarak gazi oldu.

Çılgı, AA muhabirine, "karanlık gece"de halkın tanklara karşı koyarak gösterdiği kahramanlığı anlattı.

Ankara'da çocuklarını lunaparkta eğlendirirken F-16'ların alçaktan uçuş yapmasıyla tedirgin olup eve döndüklerini belirten Çılgı, "Televizyondan köprüleri askerlerin tuttuğunu görünce babam, darbe yapıldığını söyledi. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım da yaşanan olayın kalkışma olduğunu dile getirdi. Darbe olursa sonumuzun Suriye gibi olacağını öngörüp dışarı çıktık." diye konuştu.

Kızılay'a gitmek için 2 yeğeniyle evden çıktığını dile getiren Çılgı, Sıhhiye civarında koridor oluşturan polislerin ilerlemelerine izin vermemesi üzerine, onların yanında durduklarını söyledi.

"Tekbirler eşliğinde tankların üstüne yürüdük"

Bu sırada vatandaşların da sokağa çıktığını ve tankların konvoy eşliğinde geldiğini anlatan Çılgı, şöyle devam etti:

"Sıhhiye'ye, tekbirler eşliğinde tankların üzerine yürüdük. Amacımız tanktaki askere 'Senin burada kardeşin, yeğenin, baban ya da ailen var, sen tankla kimin üzerine gidiyorsun?' demekti. Tanktaki asker kılıklı terörist, beylik silahıyla ateş ederek bacağımdan vurdu. Kasığımda yanma hissettim. Adım atmayınca vurulduğumu anladım, sonra yeğenlerim hastaneye götürdü."

Çılgı, sağlık personeli dışında kimsenin bulunmadığı hastanenin, yarım saat sonra ise yaralılarla dolduğunu belirtti.

Gazi Çılgı, "Darbe, ülkeyi işgal hareketiydi. Namusumuza ve vatanımıza sahip olmak için dışarı çıktık, o ana kadar askerimizin darbe yapacağını düşünmüyorduk. Sokakta asker kıyafeti giymiş teröristlerin halka ateş ettiğini gördük. Oradaki mücadelede Allah şehitlik nasip etmedi, gazilikle şereflendirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, vatandaşların da Erdoğan'a ve vatanına sahip çıkmasıyla darbenin püskürtüldüğünü vurgulayan Çılgı, şunları kaydetti:

"Seyit Onbaşı anlatıldığında hikaye gibi gelirdi, anlamak için anı yaşamak lazımmış. Biz o gece ölümü öldürmüştük. Evin tek çocuğuyum, yağmurlu havada dışarı bırakmayan annemden o gece helallik istediğimde 'Allah işini rast getirsin.' dedi. Karşımızdaki tanktı, elimizde tehdit unsuru bir şey yoktu ama sanki ellerimiz onların çelik tankını parçalayacak güçteydi. Onlara karşı korku yoktu, o zaman Seyit Onbaşı'yı daha iyi anladım."

Çılgı, Çanakkale ve Kurtuluş savaşları gibi 15 Temmuz'un da unutulmaması gerektiğini vurguladı.