Üye Girişi
15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:13

15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktıFETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin işgal edilmesine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Geçirdiği ameliyattan saatler sonra kalkışmayı duyup, alana koşan özel güvenlik görevlisi Ersin Eşref Balcı'nın (33) cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; Balcı ve çevresindekilerin, askerleri ikna etmeye çalışması ve TRT'nin işgalden kurtarıldıktan sonraki sevinçleri yer aldı. Balcı, "Rütbeli askerler 'Halkı vurun' emri verirken, ona rağmen askere sarılıp onları ikna etmeye çalıştık" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde, TRT'nin Oran'da bulunan yerleşkesinde yaşananların yeni görüntüsü ortaya çıktı. Diş ameliyatından saatler sonra alana koşan özel güvenlik görevlisi Ersin Eşref Balcı'nın, cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde; Balcı ve darbeye direnenlerin, askerleri ikna etme çabaları yer aldı. Balcı ve çevresindekilerin 'Kendine hakim ol, sen bizim askerimizsin' diyerek, askerleri ikna etmeye çalıştığı görüldü. Ayrıca halkın 'Asker sen bizim evladımızsın' sloganı atması da görüntüde yer aldı. Darbecilerin silah seslerinin duyulduğu görüntüde, TRT'nin işgalden kurtarıldıktan sonraki sevinç de kameraya yansıdı.

'EVDEKİLERLE HELALLEŞİP ÇIKTIM'Kalkışmanın yıl dönümünde TRT binasının önünde yaşananları DHA'ya anlatan Ersin Eşref Balcı, "Sabah büyük, zor bir ameliyat oldum; ağzım dikişliydi. Akşam jetlerin alçak uçuş yaptığını duyunca ameliyatımı unuttum, evdekilerle helalleşip çıktım. En yakın yer TRT binasıydı oraya gittim. Gittiğimde mahşer alanı gibiydi. Nizamiyede duran askerlerin hepsinin gözleri kan çanağına dönmüştü, korkudan ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Yanımızda biri vuruldu, hastane yolu kapalıydı. Yaralıyı araca bindirdik, 40-50 kişi aracı yerinden kaldırıp karşı yöne aldık, ters istikametten hastaneye gönderdik" dedi.'O ASKERİ İKNA ETTİM'Ersin Eşref Balcı, askerleri ikna çabalarını anlatarak, "Biz sürekli askerleri sakinleştirmeye çalıştık. Askere sarılıp o esnada silahlarını alıp, polislere verdik. Askeri ikna etmeye çalışıyorduk, asker çok korkuyordu. Orada askerin biri ile konuşuyorum 'Sen bizim askerimizsin, kendine hakim ol, arka tarafa git, çıkma' dedim. O askeri ikna ettim. Elimizden geldikçe askerleri ikna etmeye çalıştık" diye konuştu.'SEVİNÇTEN AĞLADIĞIMIZ OLDU'TRT'nin işgalden kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını belirten Balcı, "'TRT'yi aldık' dedim. Mutluluk gözlerimizden okunuyordu. Vatanın sağı, solu olmaz sadece yüreği olur, o da insanlarda varsa. Biz de o yürekle aşkla oraya gittik. Benim memleketimde 3-4 şehit vardı. Rütbeli askerler 'Halkı vurun' emri verirken, biz ona rağmen askere sarılıp, onları ikna etmeye çalıştık. Vurulanlar oluyordu, biz ona rağmen askere sarılıp 'Sen bizim askerimizsin, yapma' diyorduk. Askerler korkuyordu. Biz elimizden geldiği kadarıyla mücadele verdik ve TRT'yi kurtardık. Bu mutluluk çok farklı bir şey, vatanı kurtarmaya çalışıyorsunuz ve başarıyorsunuz. Sevinçten ağladığımız oldu. Sevincimizi dile getirdim, 'Herkese yayalım mı? TRT'yi aldık' diyordum" dedi. 'KURŞUN İLE DANS EDİYORDUK'

Ersin Eşref Balcı, tarifi imkansız anlar yaşadıklarını dile getirerek, "Korku da vardı ama vatan aşkı da vardı. Tarifi imkansız şeyler yaşadık. Ateş açıyorlardı, silah sesi kesilince biz tekrar kalkıp gidiyorduk. Kurşun ile dans ediyorduk. Onlar bize ateş açıyorlardı saklanıyorduk, vuramadıklarında tekrar kalkıp mücadele ediyorduk. Bu mücadele ile gittik sonuçta başardık. Şu an Türkiye emin ellerde, herkes ettiğinin cezasını çekiyor. Umarım böyle bir talihsizlik bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü, 15 Temmuz, Darbe, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım 11:51 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı 11:40 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı 11:23 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu 11:05 Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış 10:58 Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu 10:53 Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp 10:22 Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 09:59 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?

Son Dakika Haberleri
11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı
11:50 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım
11:43 Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak
11:39 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı
11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı
11:22 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
11:21 Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi
11:03 Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor
10:33 Gökhan'la yolları ayıran ve sağ beke transfer yapamayan Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a tutundu
10:13 R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil
İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı         
11:52
Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak         
11:44
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi         
11:22
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor         
11:03
Kanaldan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Kanaldan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
10:55
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı         
10:24
R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil         
10:14
Kar maskeli ve kılıçlı hırsız, akaryakıt istasyonunu böyle soydu Kar maskeli ve kılıçlı hırsız, akaryakıt istasyonunu böyle soydu         
09:52
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 11:56:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz'da TRT'nin işgalinin yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement