15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz - Son Dakika

15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı araçları ve tramvay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı araçları ve tramvay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımı ücretsiz yaptı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlik ve anma programlarına vatandaşların daha kolay ulaşımı için belediyenin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı, 15 Temmuz Çarşamba günü vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz - Son Dakika
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