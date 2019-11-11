Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'dan beri aranan FETÖ şüphelisi kadın Karaman'da yakalandı
Son Dakika Güncel 15 Temmuz'dan beri aranan FETÖ şüphelisi kadın Karaman'da yakalandı

15 Temmuz'dan beri aranan FETÖ şüphelisi kadın Karaman'da yakalandı

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Karaman'da gözaltına alındı.

15 Temmuz'dan beri aranan FETÖ şüphelisi kadın Karaman'da yakalandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Karaman'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu yana aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Nurten T'yi (32) Karaman'da saklandığı evde yakaladı.

Nurten T'nin, FETÖ'nün Adana ve Mersin'de faaliyet gösteren okullarında "büyük bölge talebe mesullüğü yaptığı ve ByLock kullandığı" iddia edildi.

Şüphelinin, Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra Adana'ya götürüleceği öğrenildi.

Karaman, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KADES ile hayatı kurtulan kadınlar deneyimlerini paylaştı: Olmasaydı öldürülecektim
Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti Bülent Arınç'ın damadından "delil yetersizliğinden beraat" kararına itiraz Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 04:55:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz'dan beri aranan FETÖ şüphelisi kadın Karaman'da yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]