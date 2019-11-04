Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz darbe girişimi davasında 8 ağırlaştırılmış müebbet
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15 Temmuz darbe girişimi davasında 8 ağırlaştırılmış müebbet

6 saat önce

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara ilişkin Hava Harp Okulu ile ilgili davada 8 sanık 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişimi davasında 8 ağırlaştırılmış müebbet, System.String[]

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara ilişkin Hava Harp Okulu ile ilgili davada 8 sanık 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
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